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即市新聞

27/09/2018 11:51

【ＦＯＣＵＳ】香港１２年來首加Ｐ，真正考驗年底現

　　【ＦＯＣＵＳ】聯儲局本港時間周四（２７日）凌晨２時公布９月議息結果，一如預期加息
２５個基點；自此，經過本論共８次加息後，目標聯邦基金利率升至２厘－２﹒２５厘水平。香
港金管局隨即宣布，將貼現窗基本利率上調２５個基點至２﹒５厘，匯豐亦將最優惠利率（Ｐ）
調高至５﹒１２５％，為自２００６年３月以來首次。
　　今次貨幣政策聲明僅２９０個字，但市場對此解讀卻呈現兩極，以致道指一度升逾百點後又
倒跌百點。由於聯儲加息路徑清晰可見，對港人而言，真正的考驗恐並非Ｐ的上調，而是全球主
要央行ＱＥ提供的流動性或在今年底出現絕對水平的拐點。一旦「錢荒」來臨，流動性低的「磚
頭」和流動性高的「現金」，吸引力將高下立見。

＊儲局對經濟長期增長信心減弱＊

　　與８月的議息聲明相比，儲局今次聲明除了上調目標聯邦基金利率，唯一的改動僅是刪除
「貨幣政策立場依然保持寬鬆（ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｖｅ），從而支持強勁的勞動力市場狀
況和通脹持續向２％回歸」一句。此舉令部分投資者憧憬儲局加息周期近尾，刺激道指最多升
１１３點。
　　不過，儲局主席鮑威爾（Ｊｅｒｏｍｅ　Ｐｏｗｅｌｌ）稍後的講話直指，刪除「寬鬆」的
表述，並不代表在未來經濟數據指導下逐步收緊政策的路徑有任何變化。根據最新公布的點陣圖
，聯儲維持２０１８－２０２０年分別加息「４－３－１」次，並上調長期利率預測由
２﹒８７５％至３％。
　　值得一提的是，儘管儲局上調美國２０１８年ＧＤＰ增長預測至３﹒１％，但首次公布的對
２０２１年增長預測為１﹒８％，顯示對經濟長期增長的信心減弱，亦意味著此輪加息周期將於
２０２１年「踩剎車」。凱投宏觀甚至預期，儲局將在２０２０年開始要為降息做準備。

＊全球流動性水位恐迎真正下降＊

　　美國加息自然又引起對「宇宙最貴」的香港樓市的影響爭議，中原地產亞太區副主席兼住宅
部總裁陳永傑已放言，「只要美國聯邦基金利率今個升浪不高於５厘，預料本港樓市應無大礙。
」儲局點陣圖對長期利率預測最新為３％，遠低於５厘水平，是否意味著港樓真的可以高枕無憂

　　事實上，大家在關注Ｐ隨美息上調即「價」的時候，卻忽略了「量」的重要。以香港為例，
即使Ｐ此前一直按兵不動，但反映資金成本的綜合利率早已逼近金融海嘯後的新高水平，如計入
其他借貸成本，實際數字料更高。
　　自下周一（１０月１日）起，儲局的每月縮表上限將從每月４００億美元「加碼」至５００
億美元，而歐洲央行本月起已將每月購債規模從３００億歐元降至１５０億歐元，並將於年底徹
底結束買債。種種跡象顯示，全球流動性「水位」年底或迎來自金融危機以來真正意義的下降。
　　未來貸款買樓或賣樓套現會否愈來愈不易？一次性大手投資或綁定未來開支會否愈來愈不明
智？銀行存息會否分分鐘跑贏租金回報？這或許是在盯緊Ｐ外的另一個焦點。
《經濟通通訊社　俞瑾》

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