【ＦＯＣＵＳ】香港１２年來首加Ｐ，真正考驗年底現

【ＦＯＣＵＳ】聯儲局本港時間周四（２７日）凌晨２時公布９月議息結果，一如預期加息

２５個基點；自此，經過本論共８次加息後，目標聯邦基金利率升至２厘－２﹒２５厘水平。香

港金管局隨即宣布，將貼現窗基本利率上調２５個基點至２﹒５厘，匯豐亦將最優惠利率（Ｐ）

調高至５﹒１２５％，為自２００６年３月以來首次。

今次貨幣政策聲明僅２９０個字，但市場對此解讀卻呈現兩極，以致道指一度升逾百點後又

倒跌百點。由於聯儲加息路徑清晰可見，對港人而言，真正的考驗恐並非Ｐ的上調，而是全球主

要央行ＱＥ提供的流動性或在今年底出現絕對水平的拐點。一旦「錢荒」來臨，流動性低的「磚

頭」和流動性高的「現金」，吸引力將高下立見。



＊儲局對經濟長期增長信心減弱＊



與８月的議息聲明相比，儲局今次聲明除了上調目標聯邦基金利率，唯一的改動僅是刪除

「貨幣政策立場依然保持寬鬆（ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｖｅ），從而支持強勁的勞動力市場狀

況和通脹持續向２％回歸」一句。此舉令部分投資者憧憬儲局加息周期近尾，刺激道指最多升

１１３點。

不過，儲局主席鮑威爾（Ｊｅｒｏｍｅ Ｐｏｗｅｌｌ）稍後的講話直指，刪除「寬鬆」的

表述，並不代表在未來經濟數據指導下逐步收緊政策的路徑有任何變化。根據最新公布的點陣圖

，聯儲維持２０１８－２０２０年分別加息「４－３－１」次，並上調長期利率預測由

２﹒８７５％至３％。

值得一提的是，儘管儲局上調美國２０１８年ＧＤＰ增長預測至３﹒１％，但首次公布的對

２０２１年增長預測為１﹒８％，顯示對經濟長期增長的信心減弱，亦意味著此輪加息周期將於

２０２１年「踩剎車」。凱投宏觀甚至預期，儲局將在２０２０年開始要為降息做準備。



＊全球流動性水位恐迎真正下降＊



美國加息自然又引起對「宇宙最貴」的香港樓市的影響爭議，中原地產亞太區副主席兼住宅

部總裁陳永傑已放言，「只要美國聯邦基金利率今個升浪不高於５厘，預料本港樓市應無大礙。

」儲局點陣圖對長期利率預測最新為３％，遠低於５厘水平，是否意味著港樓真的可以高枕無憂

？

事實上，大家在關注Ｐ隨美息上調即「價」的時候，卻忽略了「量」的重要。以香港為例，

即使Ｐ此前一直按兵不動，但反映資金成本的綜合利率早已逼近金融海嘯後的新高水平，如計入

其他借貸成本，實際數字料更高。

自下周一（１０月１日）起，儲局的每月縮表上限將從每月４００億美元「加碼」至５００

億美元，而歐洲央行本月起已將每月購債規模從３００億歐元降至１５０億歐元，並將於年底徹

底結束買債。種種跡象顯示，全球流動性「水位」年底或迎來自金融危機以來真正意義的下降。

未來貸款買樓或賣樓套現會否愈來愈不易？一次性大手投資或綁定未來開支會否愈來愈不明

智？銀行存息會否分分鐘跑贏租金回報？這或許是在盯緊Ｐ外的另一個焦點。

《經濟通通訊社 俞瑾》

