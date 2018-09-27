【愛恨脫歐之兩大分歧】「邊界」議題互不相讓，文翠珊硬碰歐盟

《經濟通通訊社記者俞瑾２７日報道》自英國近２００年來「最年輕首相」卡梅倫在脫歐公

投中豪賭失敗、黯然下台，他的繼任者、６０年來任期最長的內政大臣文翠珊，就職演說所稱的

「英國有能力應付脫歐挑戰」，似乎正顯得愈來愈蒼白無力。

就在一周多前的奧地利薩爾茨堡歐盟峰會，文翠珊７月不惜兩位內閣重臣「劈炮」而力推的

「契克斯（Ｃｈｅｑｕｅｒｓ）」軟脫歐方案，遭歐洲理事會主席圖斯克（Ｄｏｎａｌｄ

Ｔｕｓｋ）斷然拒絕，被英國報章形容為「ｈｕｍｉｌｉａｔｅｄ（受辱）。她上周末於唐寧街

發表演說

直指，與歐盟就兩項關鍵議題分歧巨大，誓言「沒有協議好過壞協議（ｎｏ ｄｅａｌ ｉｓ

ｂｅｔｔｅｒ ｔｈａｎ ａ ｂａｄ ｄｅａｌ）。」。

隨著歐盟暗示英國作出讓步的最後期限１０月１８日愈來愈近，加上在野工黨威脅否決「契

克斯」方案及醞釀第二次脫歐公投，「鐵娘子２﹒０」可謂進退維谷。



＊歐盟倡北愛爾蘭獨留關稅聯盟＊



自英國２０１７年３月２９日啟動《里斯本條約》第５０條，明確英國將於２０１９年３月

２９日正式脫歐，其與歐盟的脫歐談判迄今已一年半。在雙方已基本就分手費、歐盟公民在英國

的權益等７５％議題達成一致後，剩下的２５％卻陷入僵局。

根據文翠珊的最新演說，現時雙方顯著分歧有兩點，其一是英國與歐盟的經濟關係

（ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ）；其二則與其一息息相關，即英國與歐盟如

何實現保障條款，確保如雙方的新關係遲遲未能落實，愛爾蘭與北愛爾蘭之間仍然不會有硬邊界

（ａ ｈａｒｄ ｂｏｒｄｅｒ）存在。

圍繞分歧一，歐盟目前只提供英國兩個選項：選擇一，英國繼續留在歐洲經濟區和歐洲關稅

同盟；選擇二，歐盟與大不列顛（英格蘭、蘇格蘭、威爾士）達成基本的自由貿易協定，並在大

不列顛與歐盟邊境設置邊境檢查，而北愛爾蘭將單獨留在歐洲關稅聯盟與歐洲單一市場內，並在

愛爾蘭海設置邊界。



＊珊珊指摘「不尊重聯合王國」＊



此兩個選項顯然不被文翠珊接受。對於選項一，她直指，此簡單來說（ｉｎ ｐｌａｉｎ

Ｅｎｇｌｉｓｈ）就是英國依然必須遵守歐盟的所有規章制度；大量歐盟移民將繼續不受控地湧

入英國；英國無法與歐盟以外的國家自由達成貿易協定－－這無疑是對兩年前脫歐公投結果的嘲

諷（ｍａｋｅ ａ ｍｏｃｋｅｒｙ）。

對於選項二，她則指，此相當於從經濟層面上讓北愛爾蘭與英國其他地區永久相隔，是對「

北愛爾蘭是聯合王國一部分的不尊重」，並稱沒有任何一位首相會接受這種傷害英國主權完整的

提案。

文翠珊在演講中斬釘截鐵表示，任何試圖推翻公投結果或試圖損害英國主權完整的協議，都

是壞協議，而「沒有協議好過壞協議。」



＊英提設自貿區及代收歐盟關稅＊



為此，英國就分歧一提出第三個選項，也就是「契克斯」方案所指的「建立英歐商品自由貿

易區」和「英國代收歐盟關稅」。在保護英國和歐盟就業的同時，也避免愛爾蘭與北愛爾蘭之間

硬邊界的存在，同時尊重公投結果並確保聯合王國主權的完整性。

不幸的是，此選項被圖斯克批評為破壞歐洲單一市場；文翠珊砲轟其對此未做出詳細解釋和

提出任何替代方案，令雙方陷入僵局。

對於分歧二，儘管雙方都同意在脫歐協議中必須加入保障條款，以確保如雙方的新關係遲遲

未能落實，愛爾蘭與北愛爾蘭之間仍然不會有硬邊界存在，但歐盟提出，為實現這一目標，就必

須將北愛爾蘭切實留在（ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙ ｋｅｅｐｉｎｇ ｉｎ）關稅同盟內，文翠

珊明確指不可接受，因此此舉同樣意味著分裂聯合王國。

