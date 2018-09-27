  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/09/2018 15:55

【愛恨脫歐之兩大分歧】「邊界」議題互不相讓，文翠珊硬碰歐盟

　　《經濟通通訊社記者俞瑾２７日報道》自英國近２００年來「最年輕首相」卡梅倫在脫歐公
投中豪賭失敗、黯然下台，他的繼任者、６０年來任期最長的內政大臣文翠珊，就職演說所稱的
「英國有能力應付脫歐挑戰」，似乎正顯得愈來愈蒼白無力。
　　就在一周多前的奧地利薩爾茨堡歐盟峰會，文翠珊７月不惜兩位內閣重臣「劈炮」而力推的
「契克斯（Ｃｈｅｑｕｅｒｓ）」軟脫歐方案，遭歐洲理事會主席圖斯克（Ｄｏｎａｌｄ　
Ｔｕｓｋ）斷然拒絕，被英國報章形容為「ｈｕｍｉｌｉａｔｅｄ（受辱）。她上周末於唐寧街
發表演說
直指，與歐盟就兩項關鍵議題分歧巨大，誓言「沒有協議好過壞協議（ｎｏ　ｄｅａｌ　ｉｓ
ｂｅｔｔｅｒ　ｔｈａｎ　ａ　ｂａｄ　ｄｅａｌ）。」。
　　隨著歐盟暗示英國作出讓步的最後期限１０月１８日愈來愈近，加上在野工黨威脅否決「契
克斯」方案及醞釀第二次脫歐公投，「鐵娘子２﹒０」可謂進退維谷。

＊歐盟倡北愛爾蘭獨留關稅聯盟＊

　　自英國２０１７年３月２９日啟動《里斯本條約》第５０條，明確英國將於２０１９年３月
２９日正式脫歐，其與歐盟的脫歐談判迄今已一年半。在雙方已基本就分手費、歐盟公民在英國
的權益等７５％議題達成一致後，剩下的２５％卻陷入僵局。
　　根據文翠珊的最新演說，現時雙方顯著分歧有兩點，其一是英國與歐盟的經濟關係
（ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ）；其二則與其一息息相關，即英國與歐盟如
何實現保障條款，確保如雙方的新關係遲遲未能落實，愛爾蘭與北愛爾蘭之間仍然不會有硬邊界
（ａ　ｈａｒｄ　ｂｏｒｄｅｒ）存在。
　　圍繞分歧一，歐盟目前只提供英國兩個選項：選擇一，英國繼續留在歐洲經濟區和歐洲關稅
同盟；選擇二，歐盟與大不列顛（英格蘭、蘇格蘭、威爾士）達成基本的自由貿易協定，並在大
不列顛與歐盟邊境設置邊境檢查，而北愛爾蘭將單獨留在歐洲關稅聯盟與歐洲單一市場內，並在
愛爾蘭海設置邊界。

＊珊珊指摘「不尊重聯合王國」＊

　　此兩個選項顯然不被文翠珊接受。對於選項一，她直指，此簡單來說（ｉｎ　ｐｌａｉｎ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ）就是英國依然必須遵守歐盟的所有規章制度；大量歐盟移民將繼續不受控地湧
入英國；英國無法與歐盟以外的國家自由達成貿易協定－－這無疑是對兩年前脫歐公投結果的嘲
諷（ｍａｋｅ　ａ　ｍｏｃｋｅｒｙ）。
　　對於選項二，她則指，此相當於從經濟層面上讓北愛爾蘭與英國其他地區永久相隔，是對「
北愛爾蘭是聯合王國一部分的不尊重」，並稱沒有任何一位首相會接受這種傷害英國主權完整的
提案。
　　文翠珊在演講中斬釘截鐵表示，任何試圖推翻公投結果或試圖損害英國主權完整的協議，都
是壞協議，而「沒有協議好過壞協議。」

＊英提設自貿區及代收歐盟關稅＊

　　為此，英國就分歧一提出第三個選項，也就是「契克斯」方案所指的「建立英歐商品自由貿
易區」和「英國代收歐盟關稅」。在保護英國和歐盟就業的同時，也避免愛爾蘭與北愛爾蘭之間
硬邊界的存在，同時尊重公投結果並確保聯合王國主權的完整性。
　　不幸的是，此選項被圖斯克批評為破壞歐洲單一市場；文翠珊砲轟其對此未做出詳細解釋和
提出任何替代方案，令雙方陷入僵局。
　　對於分歧二，儘管雙方都同意在脫歐協議中必須加入保障條款，以確保如雙方的新關係遲遲
未能落實，愛爾蘭與北愛爾蘭之間仍然不會有硬邊界存在，但歐盟提出，為實現這一目標，就必
須將北愛爾蘭切實留在（ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙ　ｋｅｅｐｉｎｇ　ｉｎ）關稅同盟內，文翠
珊明確指不可接受，因此此舉同樣意味著分裂聯合王國。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事27/09/2018
【走入大灣區】柔宇科技推「柔性顯示屏」 未來可年產5千萬片
中國故事27/09/2018
【走入大灣區】優必選：冀盡快A股IPO 暫未確實上市時間
FOCUS27/09/2018
【FOCUS】香港12年來首加P 真正考驗年底現
中國故事27/09/2018
加碼高端服裝 森馬繼續領放
生財有道27/09/2018
主打亞洲區內市場 海豐國際船細變優勢
剖析天下27/09/2018
油價上漲 推升俄羅斯股匯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN