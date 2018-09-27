【愛恨脫歐之兩大分歧】矛盾因「愛」而生，地緣交織歷史包袱

《經濟通通訊社記者俞瑾２７日報道》英國與歐盟經過一年半談判角力，現時的分歧似乎都

是因「愛（愛爾蘭）」而生。究竟愛爾蘭與北愛爾蘭之間的邊界問題緣何重要？原來除了地緣的

因素，更有歷史的包袱。



＊隔著愛爾蘭海的國土＊



從地圖上看，北愛爾蘭雖是聯合王國的一部分，但卻與英國本土隔著愛爾蘭海，並跟歐盟成

員國愛爾蘭同屬愛爾蘭島，雙方邊境線長達５００公里。

從歷史上看，自１９２０年「愛爾蘭自由邦」從英國獨立，與大多數愛爾蘭人信奉羅馬天主

教不同，北部新教徒雲集的６郡則合併為「北愛爾蘭」留在英國。然而，此舉引發住在北愛境內

的天主教徒不滿，為尋求南北愛爾蘭統一，「愛爾蘭共和軍（ＩＲＡ）」由此而生，並令北愛爾

蘭長期籠罩暴力衝突，直到英國與北愛各黨１９９８年針對和平進程簽訂《耶穌受難節協議

（Ｇｏｏｄ Ｆｒｉｄａｙ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）》，明確南北愛爾蘭不設邊境檢查站，人員

可自由流動；尊重北愛的天主教社群與愛爾蘭共和國的緊密聯繫等。

因此，在英國選擇脫歐前，愛爾蘭與北愛爾蘭可謂「一家親」，兩國不單有逾２００條公路

直連，更有不少愛爾蘭人、英國人工作在對方國家、生活在本國。由於沒有邊境關卡，倘若無人

提醒，根本無法意識到已穿越國境進入另一個國家。



＊重設邊控或再釀分裂＊



隨著英國決定脫歐，愛爾蘭與北愛爾蘭之間的邊界將由「國界」變為「歐盟區與非歐盟區唯

一的陸地分界線」。由於愛爾蘭、英國現時每年跨境貿易額多逾３０億歐元，倘若設置邊檢，無

疑將降低效率、增加成本，不被英國、歐盟雙方樂見。

更重要的是，倘若重新設置愛爾蘭與北愛爾蘭的「硬邊界」管控，恐將再度分裂愛爾蘭島，

進而破壞《耶穌受難節協議》。

但倘若不設置邊檢，今後雙方又如何檢查來自「歐盟區」或「非歐盟區」的貨物和控制人員

進入，又如何確保雙方不把愛爾蘭當作互輸商品的「地下通道」，令脫歐名存實亡？

由於英國已明確表示不會繼續留在歐洲經濟區和歐洲關稅同盟，歐盟提出在愛爾蘭海設置邊

界，以避免在北愛爾蘭和愛爾蘭之間設立邊境檢查站，但此舉相當於將北愛爾蘭視作聯合王國境

外地區。



＊北愛拒「一國兩制」＊



去年底，文翠珊曾提出同意依據「法規調整」，將「將北愛爾蘭仍視為歐盟單一市場、關稅

同盟的一部分」。但此類似「一國兩制」的方案卻遭北愛爾蘭最大政黨民主統一黨（ＤＵＰ）的

反對，該黨黨魁范愛玲（Ａｒｌｅｎｅ Ｆｏｓｔｅｒ）明言北愛拒作「特區」，稱「我們不會

接受任何讓北愛，不論從政治上或經濟上與英國切割的方案。」

分析指，民主統一黨將北愛爾蘭脫離英國市場視作「災難」，因其一直希望英國能徹底脫歐

，與世界其他地區開展自貿談判。由於文翠珊所屬的保守黨需得到民主統一黨的支持方可保住執

政黨地位，其不得不「畀面」范愛玲，但卻令與歐盟的死結難解。



＊歐盟提新方案遭拒絕＊



今年７月，文翠珊提出新的脫歐方案即「契克斯方案」，轉而提出在英國境內設立自由貿易

區，並為北愛爾蘭特別設計折衷的「綜合關稅領域」（ｃｏｍｂｉｎｅｄ ｃｕｓｔｏｍｓ

ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ），避免北愛爾蘭與愛爾蘭之間出現「硬邊界」。

不過此方案遭歐盟執委會主席容克（Ｊｅａｎ－Ｃｌａｕｄｅ Ｊｕｎｃｋｅｒ）批評，指

「英國政府必須明白，『脫歐』後將不再享受歐盟成員國的特權，不再是歐洲單一市場成員，更

不可能隨你所願、選擇性保留這個市場的某一部分規則。」

本月，歐盟首席談判代表巴尼耶（Ｍｉｃｈｅｌ Ｂａｒｎｉｅｒ）提出新修定的愛爾蘭邊

界方案，同意愛爾蘭海上不設海關邊界，而只是在北愛爾蘭和愛爾蘭之間進行衛生檢疫，至於海

關、稅收等則可採用條形碼和掃描技術在渡輪上進行，但從英國其他地區進入到北愛爾蘭的貨物

都須進行邊檢，該方案據悉已遭文翠珊拒絕。

她上周指，將提出保證英國主權完整性的替代方案，保證在北愛爾蘭與英國其他地區之

間絕對不會設立新的貿易監管壁壘，除非北愛爾蘭行政院和議會對此表示贊成。來自歐盟的消息

則稱，歐盟擬同意在英國脫歐後成立一個自貿區，惟強調必需建立一條徵收關稅的邊境。

