【愛恨脫歐之兩大分歧】內外受敵，「脫歐」或臨二次公投

《經濟通通訊社記者俞瑾２７日報道》有「鐵娘子２﹒０」之稱的英國首相文翠珊，上周末

於首相府演講中提及自己為了英國順利脫歐「日以繼夜工作」、「沒有人比我更希望拿到有利的

脫歐協議（Ｎｏ ｏｎｅ ｗａｎｔｓ ａ ｇｏｏｄ ｄｅａｌ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ｍｅ

）」，辛酸之情溢於言表，皆因其對外不僅面對歐盟的強硬，對內更有反對黨的虎視眈眈，以及

黨友的「背叛」。



＊工黨的算盤＊



儘管其在最新演講中強調，「任何試圖否認公投合法性或阻撓履行投票結果，都會嚴重威脅

到人們對國家民主的信任（ｔｏ ｄｅｎｙ ｉｔｓ ｌｅｇｔｉｍａｃｙ ｏｒ

ｆｒｕｓｔｒａｔｅ ｉｔｓ ｒｅｓｕｌｔ，ｗｉｌｌ ｔｈｒｅａｔｅｎｓ ｐｕｂｌｉｃ

ｔｒｕｓｔ ｉｎ ｏｕｒ ｄｅｍｏｃｒａｃｙ），但最新消息指，反對黨工黨擬於本周投票

，決定是否在文翠珊的「契克斯（Ｃｈｅｑｕｅｒｓ）」脫歐方案未獲議會批准的情況下，推動

第二次脫歐公投或提前大選。

民調顯示，８６％的工黨成員贊成舉行二次公投，而當中９３％甚至贊成留在歐盟。法國總

統馬克龍對此就指，如果英國人在第二次公投中決定留在歐盟，他會對此表示歡迎。



＊黨內的叛音＊



早在７月，文翠珊已為她的「契克斯（Ｃｈｅｑｕｅｒｓ）」脫歐方案付出代價，從８日晚

起短短１５小時，她接連收到「脫歐」事務大臣戴德偉（ＤａｖｉｄＤａｖｉｓ）及「脫歐派」

靈魂人物外相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）請辭，令其面臨倒閣危機。

戴德偉稱，方案「大方向使我們在談判中處於弱勢……把我們的經濟向歐盟拱手相讓」；約

翰遜則指，「脫歐的最本質意義，是讓部長和議會有機會以不同的方式來保護公眾……從這方面

說，我們真是走在成為殖民地的路上。」

不過，強硬的文翠珊已警告黨內的反對人士，若對她擬議的契克斯方案另提替代版本，結果

將是英國在沒有協議的情況下「硬脫歐」。

英國國會下議院暫未確定何時就脫歐方案表決，理論上文翠珊仍可「企硬」與歐盟討價還價

。但倘若二次公投真的舉行，英國脫歐會否只是一場鏡花水月，拭目以待。

