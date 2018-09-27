【香港加息】匯豐銀行將最優惠利率調高至５﹒１２５％

《經濟通通訊社２７日專訊》匯豐銀行今天宣布，由２０１８年９月２８日（星期五）起，

上調最優惠利率１２﹒５點子，由５％調升至５﹒１２５％。匯豐對上一次於２００８年１１月

１０日改動最優惠利率，當時減息２５點子。

同時，該行宣布由９月２８日（星期五）起，上調港元儲蓄存款戶口利率１２﹒４點子，由

０﹒００１％調升至０﹒１２５％。匯豐對上一次於２００９年５月２１日調整港元儲蓄存款戶

口利率，當時減息０﹒９點子。（ｃｙ）

