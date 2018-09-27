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27/09/2018 10:55

【香港加息】匯豐銀行將最優惠利率調高至５﹒１２５％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》匯豐銀行今天宣布，由２０１８年９月２８日（星期五）起，
上調最優惠利率１２﹒５點子，由５％調升至５﹒１２５％。匯豐對上一次於２００８年１１月
１０日改動最優惠利率，當時減息２５點子。
　　同時，該行宣布由９月２８日（星期五）起，上調港元儲蓄存款戶口利率１２﹒４點子，由
０﹒００１％調升至０﹒１２５％。匯豐對上一次於２００９年５月２１日調整港元儲蓄存款戶
口利率，當時減息０﹒９點子。（ｃｙ）

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