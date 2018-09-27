《經濟通通訊社２７日專訊》恆生銀行（０００１１）公布，將上調港元最優惠年利率，由
５％上調至５﹒１２５％，加幅為１２﹒５點子。恆生對上一次於２００８年１１月１０日調整
最優惠年利率，當時減息２５點子。
恆生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，經考慮各方面的因素，包括
經濟環境、資金成本、現時香港銀行體系的結餘及拆息水平，決定上調最優惠利率。」
該行亦上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達５０００港元或以上的儲蓄存款年利率，將由
０﹒０１％上調至０﹒１２５％。（ｃｙ）
27/09/2018 11:39
【香港加息】恒生銀行上調港元最優惠年利率至５﹒１２５％
《經濟通通訊社２７日專訊》恆生銀行（０００１１）公布，將上調港元最優惠年利率，由
５％上調至５﹒１２５％，加幅為１２﹒５點子。恆生對上一次於２００８年１１月１０日調整
最優惠年利率，當時減息２５點子。
恆生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，經考慮各方面的因素，包括
經濟環境、資金成本、現時香港銀行體系的結餘及拆息水平，決定上調最優惠利率。」
該行亦上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達５０００港元或以上的儲蓄存款年利率，將由
０﹒０１％上調至０﹒１２５％。（ｃｙ）
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【香港加息】匯豐加最優惠利率12.5點子 12年以來首次加息
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