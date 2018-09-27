【香港加息】恒生銀行上調港元最優惠年利率至５﹒１２５％

《經濟通通訊社２７日專訊》恆生銀行（０００１１）公布，將上調港元最優惠年利率，由

５％上調至５﹒１２５％，加幅為１２﹒５點子。恆生對上一次於２００８年１１月１０日調整

最優惠年利率，當時減息２５點子。

恆生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，經考慮各方面的因素，包括

經濟環境、資金成本、現時香港銀行體系的結餘及拆息水平，決定上調最優惠利率。」

該行亦上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達５０００港元或以上的儲蓄存款年利率，將由

０﹒０１％上調至０﹒１２５％。（ｃｙ）

