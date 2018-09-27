【香港加息】中原按揭：港銀加息料每月供款增１﹒４％，影響溫和

《經濟通通訊社２７日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳於記者會指，香港銀行剛公布加息

，幅度僅０﹒１２５厘沒有跟足美息之０﹒２５厘，加幅較預期溫和，因此不會加深樓市近期整

固的情況。

她續指，由於本港按揭計劃以浮息為主，港銀上調最優惠利率０﹒１２５厘，一般按揭供樓

人士包括Ｐ按及Ｈ按用家之每月供款均會增加，以目前較多人採用的２５年還款期計，供樓人士

之每月供款將增加約１﹒４％，對於２０及３０年期的還款期計，每月供款額則增加１﹒２％及

１﹒７％。

王美鳳預期，年內累計加Ｐ不多於０﹒５厘，年底前供樓人士月供金額累計增幅約達６％，

年內供款負擔影響仍屬溫和，料加息達一厘或以上才對供樓負擔較有影響。

中原按揭客戶數字中，近期選用Ｐ按比例已高達８３％，Ｈ按僅佔１７％。王美鳳提到，Ｐ

按選用比例將逐步回升至取代Ｈ按主流地位，料「Ｐ按時代會再回來」。

她又稱，若香港資金外流情況加速，不排除香港銀行會再度追加利息，不過估計幅度仍然溫

和。另外，她相信中小型銀行或亦會面對壓力調整新造按息。

對於近日樓市氣氛轉淡，王美鳳認為，主因並非加息，而是基於貿易戰持續性影響投資情緒

、新盤貼市價吸走二手客源等，市場早已準備及接受是次加息。（ｋｙ）

