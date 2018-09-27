【香港加息】美聯物業：香港加息０﹒１２５厘暫對樓市影響不大

《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局公布９月議息結果，今次美國議息後再度調高息率

０﹒２５厘，是次是自美國於２０１５年１２月踏入加息周期以來第８次加息。今次香港有大型

銀行亦調高最優惠利率０﹒１２５厘，為１２年以來首次。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，香港大型銀行加Ｐ，對供樓一族的實際供款增加有限，而

且市場亦早已消化加息因素，加上現時買家借貸比率低，防守力強勁，又需要通過銀行壓力測試

才能入市，故相信今次香港加息０﹒１２５厘暫對樓市影響不大。



＊若港加息０﹒１２５厘，每月實際供款僅升１﹒４％＊



樓價方面，貿易戰前景未明朗，利淡因素持續充斥樓市，第四季樓價有下調壓力。然而，本

港經濟基調良好，失業率低，而且剛需持續，加息因素早被市場消化，因此預期樓價未會有太大

的調整幅度，估計第四季樓價回落約２至３％，而全年樓價則升約１０％。

是次香港加息０﹒１２５厘，實際供款增加有限。以一個６００萬元單位為例，以承造６０

％按揭及２５年還款期，以加息前Ｐ按２﹒２５厘計算，每月供款約１５７０１元；現時加息０

﹒１２５厘後，Ｐ按升至２﹒３７５厘，每月供款升至約１５９２５元，較未加息前增加約２２

４元或約１﹒４％。（ｃｙ）

