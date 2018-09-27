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即市新聞

27/09/2018 16:01

【香港加息】華懋吳崇武：即使再加息一次對樓市影響不大

　　《經濟通通訊社２７日專訊》華懋集團銷售部總監吳崇武出席公開活動時表示，即是今年再
加息一次，料對樓市影響不大。
　　至於加息後會否調低開價，他表示，樓盤價錢未訂好，訂價範圍亦不便透露，推盤未改變，
仍等待政府的預售許可。
　　集團個別樓盤或會提供按揭優惠，協助買家上車。他又預期，樓市平穩發展，因仍有需求，
但仍要審視未來一至兩個月的情況，近來亦有很多新盤開售，要看承接情況。（ｋｉ）

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