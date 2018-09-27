【香港加息】恒地（１２）：加息對對樓市及推盤部署影響不大

《經濟通通訊社２７日專訊》恆地（０００１２）營業（二）部總經理韓家輝出席公開活動

時表示，今次銀行加息幅度比預期輕鬆，料對樓對樓市影響不大，對集團推盤部署影響亦不大。

他又預料，今年樓市餘下時間表現將會穩定，指近期大型樓盤銷路仍然良好，需求強勁，而

近期供應增加亦也是追回上半年的落後，認為本港樓市吸納力仍強，未來新盤定價會跟隨市價。

（ｋｉ）

