【新賣地表】政府新一季度推出四幅住宅地皮，涉及２６３０個單位

《經濟通通訊社２７日專訊》發展局局長黃偉綸公布新一季賣地表，政府財政年度第三季，

即１０月至１２月期間，將會推出四幅住宅地，包括大嶼山及大埔各一幅住宅地，以及啟德區的

兩幅住宅地，預計共提供約２６３０個單位。黃偉綸特別提到，大埔的住宅地會提供約１００個

安老院宿位。

連同私人發展商所供應的土地，黃偉綸指預計可於新一季提供約３３６０個單位。（ｋｙ）

