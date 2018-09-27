《經濟通通訊社２７日專訊》發展局局長黃偉綸公布新一季賣地表，政府財政年度第三季，
即１０月至１２月期間，將會推出四幅住宅地，包括大嶼山及大埔各一幅住宅地，以及啟德區的
兩幅住宅地，預計共提供約２６３０個單位。黃偉綸特別提到，大埔的住宅地會提供約１００個
安老院宿位。
連同私人發展商所供應的土地，黃偉綸指預計可於新一季提供約３３６０個單位。（ｋｙ）
27/09/2018 16:34
【新賣地表】政府新一季度推出四幅住宅地皮，涉及２６３０個單位
《經濟通通訊社２７日專訊》發展局局長黃偉綸公布新一季賣地表，政府財政年度第三季，
即１０月至１２月期間，將會推出四幅住宅地，包括大嶼山及大埔各一幅住宅地，以及啟德區的
兩幅住宅地，預計共提供約２６３０個單位。黃偉綸特別提到，大埔的住宅地會提供約１００個
安老院宿位。
連同私人發展商所供應的土地，黃偉綸指預計可於新一季提供約３３６０個單位。（ｋｙ）
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