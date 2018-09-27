【香港加息】工銀亞洲及大新銀行將最優惠利率升至５﹒３７５％

《經濟通通訊社２７日專訊》工銀亞洲宣布，經審慎考慮經濟環境、資金成本、市場流動性

及拆息水平等各方面因素，決定上調港元最優惠利率（Ｐｒｉｍｅ Ｒａｔｅ），幅度為０﹒１

２５％，由５﹒２５％上調至５﹒３７５％。同時，戶口結餘達５０００港元或以上的港元儲蓄

存款利率，由０﹒０１％上調至０﹒１２５％。以上變更由今年９月２８日起生效。

大新銀行宣布由今年９月２８日起，港元最優惠利率由５﹒２５％調高至５﹒３７５％。港

元儲蓄存款年利率上調至高達０﹒１２９％。（ｃｙ）

