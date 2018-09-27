《經濟通通訊社２７日專訊》工銀亞洲宣布，經審慎考慮經濟環境、資金成本、市場流動性
及拆息水平等各方面因素，決定上調港元最優惠利率（Ｐｒｉｍｅ Ｒａｔｅ），幅度為０﹒１
２５％，由５﹒２５％上調至５﹒３７５％。同時，戶口結餘達５０００港元或以上的港元儲蓄
存款利率，由０﹒０１％上調至０﹒１２５％。以上變更由今年９月２８日起生效。
大新銀行宣布由今年９月２８日起，港元最優惠利率由５﹒２５％調高至５﹒３７５％。港
元儲蓄存款年利率上調至高達０﹒１２９％。（ｃｙ）
27/09/2018 17:08
【香港加息】工銀亞洲及大新銀行將最優惠利率升至５﹒３７５％
《經濟通通訊社２７日專訊》工銀亞洲宣布，經審慎考慮經濟環境、資金成本、市場流動性
及拆息水平等各方面因素，決定上調港元最優惠利率（Ｐｒｉｍｅ Ｒａｔｅ），幅度為０﹒１
２５％，由５﹒２５％上調至５﹒３７５％。同時，戶口結餘達５０００港元或以上的港元儲蓄
存款利率，由０﹒０１％上調至０﹒１２５％。以上變更由今年９月２８日起生效。
大新銀行宣布由今年９月２８日起，港元最優惠利率由５﹒２５％調高至５﹒３７５％。港
元儲蓄存款年利率上調至高達０﹒１２９％。（ｃｙ）
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