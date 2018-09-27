【香港加息】中原按揭：不排除有中小型銀行稍後需上調新造按息

《經濟通通訊社２７日專訊》繼匯豐銀行、恆生銀行（０００１１）、渣打銀行及中銀香港

（０２３８８）接連宣布上調最優惠０﹒１２５厘後，華僑永亨宣布，上調最優惠利率（Ｐ），

由５﹒２５厘增至５﹒５厘，加幅為０﹒２５厘超越大型銀行，令本港出現四個最優惠利率

（Ｐ）同時存在，分別是５﹒１２５厘（匯豐、恆生、中銀）、５﹒２５厘（未就加Ｐ表態之銀

行）、５﹒３７５厘（渣打）及５﹒５厘（永亨）。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，但近日銀行同業拆息持續上升，與供樓相關的１個月

期拆息升至２﹒２７厘（９月２７日計），已達１０年新高水平，拆息基本上已高於加息前之實

際按息２﹒２５厘水平，加上銀行之定存息率已相繼提高，反映銀行平均資金成本均在上升。

對於較依賴拆入銀行同業拆息作為資金的中小型銀行，拆息上升等同提高資金成本，是次大

型銀行僅加息０﹒１２５厘，幅度少於市場預期，加幅對於中小型銀行或未足以紓解加息壓力，

加上永亨銀行已於早前公布上調活期存息０﹒２５厘，Ｐ加幅更須達０﹒２５厘才能對稱存息支

出及按息收入。

至於其他中小型銀行，至於其他中小型銀行，相信亦即將公布上調最優惠利率（Ｐ），加幅

視乎銀行自身資金成本、資金量、存款及貸款結構等因素，倘若中小型銀行跟隨大型銀行僅上調

最優惠利率０﹒１２５厘，不排除會有中小型銀行於稍後需上調新造按息以彌補拆息上升之加息

壓力。（ｃｙ）

