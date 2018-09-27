《經濟通通訊社２７日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布調高利率，存款額５０００元以
上的港元標準儲蓄存款利率將由目前的０﹒０１厘調高至０﹒１２５厘，港元最優惠利率將由目
前的５﹒２５厘調高至５﹒３７５厘，於明日（２８日）起生效。（ｃｙ）
27/09/2018 18:32
【香港加息】東亞跟隨同業將最優惠利率調高至５﹒３７５厘
《經濟通通訊社２７日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布調高利率，存款額５０００元以
上的港元標準儲蓄存款利率將由目前的０﹒０１厘調高至０﹒１２５厘，港元最優惠利率將由目
前的５﹒２５厘調高至５﹒３７５厘，於明日（２８日）起生效。（ｃｙ）
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