【香港加息】仲量聯行：除非港加息逾２厘，否則對樓市影響不大

《經濟通通訊社２７日專訊》仲量聯行董事總經理曾煥平表示，樓市氣氛於加息前已轉趨淡

靜，是次香港加息幅度僅０﹒１２５厘，較預期低，反而能為樓市帶來生氣。

中美貿易戰下，香港明年的經濟增長預測或會被調低，相信銀行加息態度會較審慎。除非香

港加息超過２厘，否則對樓市不會造成太大影響。中美貿易戰所產生的不明朗因素，對樓市影響

較加息更甚。（ｃｙ）

