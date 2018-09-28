《經濟通通訊社２８日專訊》最新民調顯示，若英國再次舉辦脫歐公投，將有５２％民眾支
持留在歐盟，而４８％民眾反對續留，顯示２０１６年公投過後的公眾意見變化不大。
獨立機構國家社會研究中心（ＮａｔＣｅｎ）表示，留歐陣營在民調中領先，但領先幅度不
大，兼且沒有上升的跡象，顯示若真的舉行第二次公投，很大程度得倚賴上次並未投票的人。
（ｍｎ）
28/09/2018 14:20
【脫歐之後】民調：若舉行第二次公投將有５２％民眾支持留歐
《經濟通通訊社２８日專訊》最新民調顯示，若英國再次舉辦脫歐公投，將有５２％民眾支
持留在歐盟，而４８％民眾反對續留，顯示２０１６年公投過後的公眾意見變化不大。
獨立機構國家社會研究中心（ＮａｔＣｅｎ）表示，留歐陣營在民調中領先，但領先幅度不
大，兼且沒有上升的跡象，顯示若真的舉行第二次公投，很大程度得倚賴上次並未投票的人。
（ｍｎ）
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