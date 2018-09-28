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28/09/2018 16:11

【北美協定】加拿大懶理特朗普批評，堅持就ＮＡＦＴＡ繼續談判

　　《經濟通通訊社２８日專訊》加拿大未理會美國總統特朗普對有關北美自由貿易協定（ＮＡ
ＦＴＡ）現代化的談判進展太慢的批評，明確表示只要有談妥好協議的可能，加拿大就必須繼續
談判。
　　目前就修訂ＮＡＦＴＡ達成協議的前景變得黯淡，因特朗普威脅對來自加拿大進口汽車徵收
關稅。
　　美國將９月３０日定為加拿大決定是否同意接受新版ＮＡＦＴＡ文本的最後期限，
ＮＡＦＴＡ協議支撐著加拿大、墨西哥及美國之間每年高達１﹒２萬億美元的貿易往來。（ｍｎ

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