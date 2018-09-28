  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/09/2018 09:04

【新股上市】傳騰訊旗下同程藝龍擬赴港上市，估值最高達４２６億

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國旅遊預定平台同程藝龍或在１０月初通過港交所聆訊，擬
於１１月中旬主板上市，估值將達３４０億至４２６億元。　
　　數月前有消息指，同程藝龍計劃集資１０億至１５億美元，聯席保薦人為摩根士丹利、摩根
大通及招銀國際。據初步招股文件披露的股權結構，騰訊（００７００）為最大股東，持股
２４﹒９２％；另外旅行社攜程為第二大股東，持股２２﹒８８％。（ｋｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道28/09/2018
專訪陳柏宇、森美，星級育兒理財法
中國故事28/09/2018
阿里雲棲大會 大談「新製造」策略
國際動態28/09/2018
執政聯盟施壓增債務 意債息飈
生財有道27/09/2018
【香港加息】500萬元按揭25年還款期 每月須多付約310元
生財有道27/09/2018
【香港加息】華僑永亨將P調高25點子 加幅高於大型銀行
中國故事27/09/2018
【走入大灣區】柔宇科技推「柔性顯示屏」 未來可年產5千萬片
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN