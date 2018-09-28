【新股上市】傳騰訊旗下同程藝龍擬赴港上市，估值最高達４２６億

《經濟通通訊社２８日專訊》中國旅遊預定平台同程藝龍或在１０月初通過港交所聆訊，擬

於１１月中旬主板上市，估值將達３４０億至４２６億元。

數月前有消息指，同程藝龍計劃集資１０億至１５億美元，聯席保薦人為摩根士丹利、摩根

大通及招銀國際。據初步招股文件披露的股權結構，騰訊（００７００）為最大股東，持股

２４﹒９２％；另外旅行社攜程為第二大股東，持股２２﹒８８％。（ｋｔ）

