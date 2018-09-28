【月結－銀十浮沉】港股九月跌百點五連挫，十月或略升二萬九受阻

《經濟通通訊社記者李皆穎、黃嘉曦、陳世鍾２８日報道》隨著本港加息周期開啟及貿易戰

互相交火，傳統「金九」季節依然未能奏效，恆指９月整體波幅約１８００點左右，並維持在

２７０００點上下走動，惟大市於２８０００點遇阻力。恆指在９月份跌１００點或

０﹒３６％，報２７７８８點，並連跌５個月。

對於１０月份大市表現，專家都認為恆指繼續在二萬七至二萬八之間浮動，惟兩者同樣認為

二萬九有明顯阻力。「金九」熱情不再，「銀十」亦難以有太多上升空間，在傳統消費股吸引力

受阻情況下，專家異口同聲認為，１０月份有機會略見反彈。



＊恆指九月份再創逾一年低位，曾低見２６２１９點＊



９月環球經濟繼續經歷波動期，月初繼續受到新興貨幣市場影響，加上美國總統特朗普對華

進口商品推行２０００億美元關稅計劃，令投資者情緒大減。雖然中美雙方曾一度開啟談判，惟

最後並無突破，美國最後於本月１８日宣布開徵關稅，隨後中國立即反擊，反徵收５００億美元

關稅，雙方互相駁火。

另外，９月份亦是議息月份，聯儲局毫無懸念地加息四分一厘，惟議息聲明透露美國還有加

息空間，本港銀行亦在１２年來首次加最優惠利率，大銀行加八分一厘。

本港市場方面，多隻藍籌股亦繼續尋底。重磅藍籌騰訊（００７００）受內地官方對手遊市

場的打壓拖累下，股價從３７０元關一直跌至３０５元水平，市值曾穿３萬億大關。此外，本月

初曾有傳央行為控制資金流動，有意進行正回購「收水」，內銀股一度呈尋底狀態。

蘋果亦於９月份公布新手機，但新款手機未如過往受到消費者熱愛，手機設備股再被拋售，

瑞聲（０２０１８）在８０元大關爭持，其他手機股亦受影響。而本月港澳兩地同樣受到颱風「

山竹」影響，澳門立即勒令賭場停業以預備颱風來臨，幸好該颱風對澳門造成傷害不大，賭場也

較快重啟，但暫停經營數日對９月賭收有一定程度影響，賭業股輕微下挫。

但９月亦不是壞消息盡出，中旬時內地國務院公布《關於完善促進消費體製機製，進一步激

發居民消費潛力的若幹意見》，指出將要加快完善促進消費體制機制，增強消費對經濟發展的基

礎性作用，消息刺激內需股有支持，文件更對促進汽車消費優化升級有明顯指示，汽車股同樣有

追捧。

總結大市走勢，港股５月跌３３９點或１﹒１％，６月挫１５１３點或５﹒０％，７月再跌

３７２點或１﹒３％，８月跌６９４點或２﹒４３％，９月份跌１００點或０﹒３６％，連跌五

個月累挫３０１９點或９﹒８％。港股９月再度尋底，低見２６２１９點，創下一年新低。

國指５月跌３５３點或２﹒９％，６月挫９０５點或７﹒６％，７月再跌４８點或

０﹒４％，８月跌１４９點或１﹒３５％，９月則逆轉而升１４２點或１﹒３１



＊溫傑：港股１０月反彈至２月低位，屆時或見阻力＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑對《經濟通通訊社》表示，對９月份市況審慎樂觀，他指港

股仍受三大因素影響，當中美國對中國價值２０００億美元的中國商品徵稅，雖然已經落實，但

早前美國總統特朗普已指出，會對額外２６７０億美元貨品徵收關稅，市場仍需要留意有關消息

。

另一方面，新興市場危機需暫時舒援，惟阿根廷央行行長Ｌｕｉｓ Ｃａｐｕｔｏ就任僅三

個月辭職，為新興市場添暗湧，加上美國加息對經濟的影響，暫時未能即時浮現，惟他表示近日

美匯指數，曾跌破９４元關口，料於９５到９６元有阻力，而他指出１０月美匯指有機會下跌，

將有助緩和新興經濟危機，帶動港股反彈。加上臨近美國中期選舉，相信針對貿易戰的衝突亦會

有所減緩。

另外，Ａ股估值已跌至低位，有望在１０月份反彈，料第四季滬指可重上３０００點關口。

他預測恆指１０月會有一波反彈浪，並於２８０００到２８１００有所爭持，可望補回８月尾下

跌裂口（由２７９６２至２８１２１）。他強調，除非所有不利因素消失，否則港股較難突破於

二月低位（２９１２９點）。



＊李偉傑：中美貿談若有進展，恆指上望２８８００點＊



對於「金九」效應沒有奏效，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，「銀十」或有利

消費及零售類股份，而廣東省早前亦表示逐步取消預售樓花制度，並全面實施現房銷售，以降低

商品房預售制帶來的高槓桿效應，此舉或驅使市民加快入市。

李指出，有關房地產限購政策亦被視為市民加快入市的原因之一，內房股中期錄得頗佳的銷

售成績，惟由於市場料中央的調控政策會持續收緊，加上市場亦有消息指，房地產稅法草案或於

１２月初審，行業的政策風險有增無減，或對該板塊帶來壓力。

美國聯儲局一如預期加息四分之一厘，至２﹒００至２﹒２５％區間，並保持穩步收緊貨幣

政策的計劃不變，惟預計年內將再度加息，議息後聲明亦去除了對貨幣政策保持「寬鬆」的措辭

。李表示，市民投資成本及情緒將會下跌，而本港銀行亦陸續上調利率，以減低港美息差而導致

資金外流等相關憂慮，該消息利好本地銀行股。

對於港股１０月表現，他預料港股１０月份將於２７０００點至２８８００點區間徘徊，大

市仍然由中美貿戰消息主導，若兩國貿易談判持續有正面進展，目標可上望２８８００點左右；

如中美貿易戰不樂觀，港股或要下試２７０００點，並預料於２７５００點現支持。

