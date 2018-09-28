【月結－銀十浮沉】１０月吼買油股油服股，濠賭股可炒「黃金周」

《經濟通通訊社記者李皆穎、黃嘉曦、陳世鍾３１日報道》內地「金九」傳統迷思似乎未有

奏效，內房、內需、汽車等消費板塊９月份不見向上，「股王」騰訊（００７００）更因為內地

官方打壓及遭大行唱淡因素下，一度觸及３０５元關口。中美貿易戰似乎未有轉機，而港美加息

因素似乎暫已消化，專家認為，現時資源股更值得入手，特別是油資源股份。



＊溫傑：油價升中海油待低吸納，基建股首推中鐵建＊



美國聯儲局調高聯邦基金利率目標２５點子，匯豐銀行率先上調最優惠利率１２﹒５點子，

光大新鴻基財富管理策略師溫傑對《經濟通通訊社》認為，匯豐銀行加幅比預期為小，最新加息

消息已為市場消化，相信對本地銀行股刺激有限，投資者需留意今年餘下時間會否有再有上調利

率的可能；另外，一手樓購買力仍然強勁，對本地地產股影響亦無甚影響，但樓價會因其他因素

如政府政策等影響，相信要橫行一段時間。

「金九」將過去，踏入傳統「銀十」。溫傑指「銀十」難以預測，近年市況變化較大，其中

汽車股受貿易戰影響故看法較中性，而內房股仍受政策影響，加上預售情況不太理想，他奉勸投

資者不宜沾手；而內銀股則需待人行正式宣布鬆銀根，才有望展升勢。

他預計１０月港股會有一波反彈，加上內地早前公布推出刺激內需的政策，相信效果會在

１０月以後浮現。此外，內地今年鐵路固定資產投資，由原計劃７３２０億人民幣增加到

８０００億元人民幣，加上財務部於今年８月份，催促地方政府加快發債，料１０月將成為地方

債發行的高峰期，對相關基建股有利，當中「基建三寶」首推薦中鐵建（０１１８６），其上半

年業績比中交建（０１８００）及中鐵（０３９０）較為耀眼，且具升值能力。

另外，他亦指出，１０月份紐約期油可望試７５美元或以上，可以留意與油價比較密切的中

海油（００８８３）待回落至１０天線（約１４﹒６９元）可吸納。



＊李偉傑：內銀股首選建行，油服股薦買中海油服務＊



對於１０月有何心水股份，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，由於內地市場出現

變化，有關調控政策已經向騰訊和醫藥板塊「下手」，而內地大型國企如內銀類則尚未受有關政

策影響。他認為，Ａ股獲納入富時羅素，以及ＭＳＣＩ表示擬增大Ａ股權重，以上消息將刺激Ａ

股交易量走高。

內銀股之中，李偉傑首選建行（００９３９），建議買入價約６﹒６元，若跌穿５２周低位

（約６﹒２４５元），投資者便需要考慮止蝕離場。

另外，李認為，內地假期「十一黃金周」或會令濠賭股及有關題材股借勢炒上；而中線而言

，賭股仍持可看好，主要受盈利改善帶動。

談到另一看好的板塊，李偉傑表示，油服板塊亦值得多加留意。在國家能源安全戰略的驅動

下，急需加大國?油氣勘探力度，有關石油公司也將採取措施增加油氣產量，保障油氣供給安全

，以緩解設備資源緊張現狀。近期國際油價上揚，加上有關油服公司勘探開發井口活動增加，李

預料，該板塊１０月份走高的機會頗高，個人推薦中海油田服務（０２８８３），短期買入價可

參考１０天線（約８﹒０４９元）。

