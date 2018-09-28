【月結－銀十浮沉】表列１０月份重要政經事項

《經濟通通訊社２８日專訊》表列１０月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港

１日 －國慶日假期

１－５日 －港股通南向休市

２日 －匯控（００００５）及恆生（０００１１）

公布第三期中期息

－中銀香港（０２３８８）上調最優惠利率

至５﹒１２５厘

－立法會西九龍選舉接受提名

４日 －ＰＭＩ （９月）

１０日 －行政長官林鄭月娥公布施政報告

１２日 －香港山頂文輝道土地截標

１５日 －立法會西九龍選舉提名截止

１７日 －重陽節假期

－港股通南向休市

１９日 －失業率 （９月）

－屯門藍地福亨村里土地截標

２３日 －ＣＰＩ （９月）

２５日 －進出口數據 （９月）

３０日 －南方航空（０１０５５）及

中車時代（０３８９８）第三季業績



中國大陸

１－７日 －國慶黃金周

１－５日 －深股通、滬股通服務暫停

１２日 －進出口數據 （９月）

１６日 －ＣＰＩ與ＰＰＩ （９月）

１６－１７日 －深股通、滬股通服務暫停

１９日 －ＧＤＰ （第三季）

２３日 －日本首相安倍晉三計劃訪華

３１日 －官方製造業ＰＭＩ （１０月）

本月內 －中國計劃調降大部分貿易夥伴進口關稅



外圍

１日 －美加談判死線

－歐盟失業率

－歐元區製造業ＰＭＩ （９月終值）

２日 －歐元區ＰＰＩ （８月）

３日 －美國製造業ＰＭＩ （９月終值）

４日 －美國耐用品訂單 （８月終值）

５日 －美國非農就業人口變動 （９月）

－美國失業率 （９月）

８日 －哥倫布紀念日假期

－日本體育日假期

１０日 －美國ＰＰＩ （９月）

１１日 －美國ＣＰＩ （９月）

１７日 －歐元區ＣＰＩ （９月）

１８日 －歐盟峰會

２４日 －加拿大央行議息會議

－美國製造業ＰＭＩ （１０月初值）

－歐元區製造業ＰＭＩ （１０月初值）

２５日 －歐洲央行議息會議

－美國耐用品訂單 （９月初值）

２６日 －美國ＧＤＰ （第三季）

３０日 －歐元區ＧＤＰ （第三季）

３１日 －歐元區失業率 （９月）

－歐元區ＣＰＩ預估 （１０月）

－日本央行議息會議

月內 －聯儲局把每月「縮表」規模

提到５００億美元至年底

－美國總統特朗普公布第二次稅改方案

－美國財政部公布貨幣操縱國名單

－歐央行每月ＱＥ由３００億歐元降一半至年底

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（ｓｃ）

