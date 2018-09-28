《經濟通通訊社記者林雯婕２８日上海專電》國家互聯網信息辦公室副主任劉烈宏今日在
２０１８世界互聯網大會新聞發布會上表示，臉書公司（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）曾經與杭州有關方
面進行接觸，但臉書科技杭州有限公司營業執照尚未頒發。
他強調，中國願與世界各國分享中國互聯網發展的機遇。國外的互聯網公司只要遵守中國的
法律法規，履行中國部門的規章管理要求，尊重中國的歷史文化，中方都歡迎其來中國發展。
28/09/2018 16:04
【上海專電】國信辦：臉書科技杭州公司尚未獲發營業執照
《經濟通通訊社記者林雯婕２８日上海專電》國家互聯網信息辦公室副主任劉烈宏今日在
２０１８世界互聯網大會新聞發布會上表示，臉書公司（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）曾經與杭州有關方
面進行接觸，但臉書科技杭州有限公司營業執照尚未頒發。
他強調，中國願與世界各國分享中國互聯網發展的機遇。國外的互聯網公司只要遵守中國的
法律法規，履行中國部門的規章管理要求，尊重中國的歷史文化，中方都歡迎其來中國發展。
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