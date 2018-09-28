《經濟通通訊社記者林雯婕２８日上海專電》由國家互聯網信息辦公室和浙江省政府共同主
辦的第五屆世界互聯網大會將於１１月７日至９日在浙江烏鎮召開。
大會共設置１９場分論壇，重點探討人工智能、５Ｇ、大數據、網絡安全、數字絲路等熱點
議題，將在現場實現無人駕駛觀光車、ＶＲ╱ＡＲ應用、公路無人駕駛等技術應用演示。大會正
積極推動人臉識別、人工智能等智慧技術在嘉賓注冊、會務服務、信息發布等各環節的應用。
28/09/2018 16:06
【上海專電】第五屆世界互聯網大會將於１１月７至９日在烏鎮召開
《經濟通通訊社記者林雯婕２８日上海專電》由國家互聯網信息辦公室和浙江省政府共同主
辦的第五屆世界互聯網大會將於１１月７日至９日在浙江烏鎮召開。
大會共設置１９場分論壇，重點探討人工智能、５Ｇ、大數據、網絡安全、數字絲路等熱點
議題，將在現場實現無人駕駛觀光車、ＶＲ╱ＡＲ應用、公路無人駕駛等技術應用演示。大會正
積極推動人臉識別、人工智能等智慧技術在嘉賓注冊、會務服務、信息發布等各環節的應用。
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