【香港加息】星展：暫無意調整按息，未來Ｐ最多加５０至７５點子

《經濟通通訊社２８日專訊》大部分銀行昨日均宣布調高最優惠利率（Ｐ），是１２年來首

次。星展香港行政總裁龐華毅表示，原先預期本港銀行加Ｐ幅度為２５點子，但今次普遍只加

１２﹒５點子，對此感到失望。但星展對此亦別無他選，需要跟隨主要銀行的做法。

星展香港將調高最優惠利率１２﹒５點子至５﹒３７５厘，儲蓄利率亦會調高至０﹒１２５

厘，由１０月２日起生效。他預計，隨著本港息口上升，將會為樓價帶來影響，但相信幅度不會

顯著。

星展香港存款及抵押貸款董事總經理陳偉思表示，暫時無意調整按息。

對於加儲貸息可能令銀行淨息差受壓，她希望透過快速支付系統吸引更多客戶將資金存入星

展的戶口，令銀行的存款結餘增加。

星展香港企業及機構銀行總監張建生表示，現時星展的企業客戶貸款以金額計算為大型企業

佔比較多，大型企業貸款主要以同業拆息定價，相信加Ｐ影響不大。而本港未來一年面對的挑戰

或增加，包括中美貿易緊張及其他外在因素等，但現時Ｐ只是由以往相當低的水平上升，只要加

息步伐緩慢，相信亦可以接受，預料由今年餘下時間至明年Ｐ最多加５０至７５點子。

另外，快速支付系統「轉數快」將於本周日正式開通，龐華毅表示，現時星展共有５０００

個商業客戶，期望這些商戶能優先選用星展來實施快速支付服務，而星展在本港的客戶有１００

萬名，目標是全部客戶都能使用星展的快速支付系統。（ｃｈ）

