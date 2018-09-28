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28/09/2018 10:39

【本港樓市】差估署租金指數升勢未止，８月指數按月升０﹒９８％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布數市數據，雖然８月住宅樓價回調，惟租
金持續升勢，上月住宅租金指數報１９５﹒７點，按月升０﹒９８％，按年升５﹒３９％，由年
初至今的首八個月升４﹒３７％。
　　中小型單位租金指數報１９９﹒９點，按月升１﹒０１％，大型單位租金指數報１５８﹒８
點，按月升０﹒７６％。（ｋｙ）

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