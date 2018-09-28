【夜期時段】即月期指報２７７６８點，跌１０９點，低水２１點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７８７４點，跌３點，高水８５

點，最新報２７７６８點，跌１０９點，低水２１點，合約成交５４３２張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１０６１點，跌３點，高水４４點，最新報

１１０２０點，跌４４點，高水２點，合約成交１４７３張。（ｋｉ）

