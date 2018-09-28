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28/09/2018 18:56

【夜期時段】即月期指報２７７６８點，跌１０９點，低水２１點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７８７４點，跌３點，高水８５
點，最新報２７７６８點，跌１０９點，低水２１點，合約成交５４３２張。
　　Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１０６１點，跌３點，高水４４點，最新報
１１０２０點，跌４４點，高水２點，合約成交１４７３張。（ｋｉ）

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