《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７８７４點，跌３點，高水８５
點，最新報２７７６８點，跌１０９點，低水２１點，合約成交５４３２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１０６１點，跌３點，高水４４點，最新報
１１０２０點，跌４４點，高水２點，合約成交１４７３張。（ｋｉ）
28/09/2018 18:56
【夜期時段】即月期指報２７７６８點，跌１０９點，低水２１點
《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７８７４點，跌３點，高水８５
點，最新報２７７６８點，跌１０９點，低水２１點，合約成交５４３２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１０６１點，跌３點，高水４４點，最新報
１１０２０點，跌４４點，高水２點，合約成交１４７３張。（ｋｉ）
|生財有道28/09/2018
【月結－銀十浮沉】10月吼買油股油服股 濠賭股可炒「黃金周」
|生財有道28/09/2018
【月結－銀十浮沉】港股九月跌百點五連挫 十月或略升二萬九受阻
|生財有道28/09/2018
【本港樓市】私樓指數連升28個月後斷纜 標普：樓市出現轉捩點
|香港政情28/09/2018
【施政前瞻】中小學教師全面學位化料可成事 建制封口不提推國教
|剖析天下28/09/2018
【愛恨脫歐之十算時代】英鎊遠低中位數或反高潮 樓市臨雙重逆風
|中國故事28/09/2018
【走入大灣區】科大訊飛：香港在AI學科建設領先 提供技術搖籃
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰