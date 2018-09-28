【美國加息】百達料聯儲局１２月再度加息，明年會加多兩次

《環富通基金頻道２８日專訊》百達財富管理美國高級經濟師Ｔｈｏｍａｓ

Ｃｏｓｔｅｒｇ表示，美國聯儲局本周如期加息０﹒２５％，該行料該局未來每季將會繼續加息

０﹒２５％。

聯儲局對美國增長前景較為樂觀，該局主席鮑威爾表示，增長將會持續下去。即使受到中國

調高美國入口商品稅所打擊，該局仍然調升美國明年的增長預測。

該行估計，鮑威爾可能會繼續以相同的步伐加息，直至有突破為止。預期聯儲局於１２月有

機會再度加息，明年會再加息兩次，但亦有可能加三次。（ｈｏ）

