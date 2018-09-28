【施政前瞻】中小學教師全面學位化料可成事，建制封口不提推國教

《經濟通通訊社記者黃佩珊２７日報道》行政長官林鄭月娥去年一上任，即向教育界撥款５

０億元經常性開支，做法備受讚賞。今年各政黨向政府提出的《施政報告》建議中，在教育方面

下筆處不多，多為教育界長期爭取的措施，例如中小學教師全面學位化、加強特殊需要學童的支

援、改善校舍工程等。當中全面學位化料成事機會甚高。



＊去年５０億元撥款換「破冰」＊



特首撥出的５０億元暫時已用了３６億元，剩餘１４億元財政預算案中又增撥２０億元，業

界非常關注政府將會如何運用此３４億元。屬泛民團體的教育專業人員協會（教協）認為，現屆

政府上任即投入５０億教育經常開支，之後財政預算案亦再預留２０億經常開支，反映政府對教

育有所承擔。

林鄭月娥甫上任就成功與教育界的關係「破冰」，加上她曾自稱是教育的「門外漢」，但會

學習和聆聽大家意見，相信不少教育界的建議均會被採納或展開研究。

教育界長期爭取的教席全面學位化、改善班師比、加強ＳＥＮ學生支援等，在今年繼續「榜

上有名」。早前已有傳媒披露，當局擬推行中小學教師全面學位化，林鄭月娥亦承認有部分會議

內容被泄漏，相信詳細資料會於今年《施政報告》中公布。至於增加中小學班師比例，加強ＳＥ

Ｎ學生支援等建議，其中去年政府已落實中小學增加班師比例０﹒１，不過有關建議屬持續性政

策，相信政府無意一步登天，將會持續向相關目標邁進。



＊國教爭議大，建制派「小提大幫忙」＊



對於以往爭議聲頗大的開設國民教育科，今年大部分政黨都一致「封口」。或者是因為林鄭

月娥明示、暗示今年要集中火力大搞填海，一眾建制派一於「小提大幫忙」，先確保做好填海，

以防再開多一個戰場；亦有言論指，政府的國民教育一直沒有停止過，雖擱置開設正式學科，但

國民教育仍融入於學校日的非學科教育上，例如以升國旗、舉辦講座、參加國內交流團等課外活

動的形式滲入。

不過，教協亦指，對比１９９７年度，今個年度教育經常開支佔政府經常開支總額的比例仍

顯著下降，由２５﹒０％跌至２０﹒８％。本港教育開支總額佔ＧＤＰ約４﹒０％（經常開支則

佔３﹒０％），與ＯＥＣＤ發達地區平均４﹒８％差幅仍大，可見新增資源仍未足以扭轉劣勢。

教協提出，政府應持續增加教育經常開支，回復至佔政府經常總開支四分之一的水平，而教育開

支總額佔ＧＤＰ比例亦須持續提升至發達地區的水平。

