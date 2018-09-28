《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官林鄭月娥將於１０月１０日發表新一份《施政報告》
。她今日出席一個論壇致辭時，近日正將自己閉關撰寫《施政報告》，又引述有報章評論指，她
的民望因超強颱風山竹的善後工作而下滑，最好靠新一份《施政報告》挽回。
林鄭月娥亦在致辭時提到，香港作為國際法律及爭議解決服務中心，亦被視為最受歡迎的仲
裁地之一，是由於香港擁有法治精神和司法獨立。（ｃｗ）
28/09/2018 14:15
【香港政情】林鄭月娥引述評論指她應靠施政報告挽回民望
《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官林鄭月娥將於１０月１０日發表新一份《施政報告》
。她今日出席一個論壇致辭時，近日正將自己閉關撰寫《施政報告》，又引述有報章評論指，她
的民望因超強颱風山竹的善後工作而下滑，最好靠新一份《施政報告》挽回。
林鄭月娥亦在致辭時提到，香港作為國際法律及爭議解決服務中心，亦被視為最受歡迎的仲
裁地之一，是由於香港擁有法治精神和司法獨立。（ｃｗ）
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