  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/09/2018 15:49

【香港政情】黃之鋒向法庭申請取回護照被拒

　　《經濟通通訊社２８日專訊》香港眾志秘書長黃之鋒因涉及衝擊「公民廣場」案及「佔旺清
場案」，申請保釋後被法庭扣起護照作保釋條件。他向法庭入稟申請更改保釋條件，要求法庭批
准他在未來半年內離港，以出席６個公務外訪行程，法庭拒絕更改保釋條件。
　　黃之鋒表示感到非常遺撼，認為此舉除了限制其公務行程，更是限制其行動自由。他認為，
即使面對監禁刑期是意料之內，但被剝奪出境自由是不必要的額外懲罰。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
香港政情28/09/2018
【施政前瞻】中小學教師全面學位化料可成事 建制封口不提推國教
剖析天下28/09/2018
【愛恨脫歐之十算時代】英鎊遠低中位數或反高潮 樓市臨雙重逆風
中國故事28/09/2018
【走入大灣區】科大訊飛：香港在AI學科建設領先 提供技術搖籃
生財有道28/09/2018
專訪陳柏宇、森美，星級育兒理財法
中國故事28/09/2018
阿里雲棲大會 大談「新製造」策略
國際動態28/09/2018
執政聯盟施壓增債務 意債息飈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN