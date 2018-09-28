【香港政情】黃之鋒向法庭申請取回護照被拒

《經濟通通訊社２８日專訊》香港眾志秘書長黃之鋒因涉及衝擊「公民廣場」案及「佔旺清

場案」，申請保釋後被法庭扣起護照作保釋條件。他向法庭入稟申請更改保釋條件，要求法庭批

准他在未來半年內離港，以出席６個公務外訪行程，法庭拒絕更改保釋條件。

黃之鋒表示感到非常遺撼，認為此舉除了限制其公務行程，更是限制其行動自由。他認為，

即使面對監禁刑期是意料之內，但被剝奪出境自由是不必要的額外懲罰。（ｃｗ）（ｚｚ）

