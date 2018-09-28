《經濟通通訊社２８日專訊》香港眾志秘書長黃之鋒因涉及衝擊「公民廣場」案及「佔旺清
場案」，申請保釋後被法庭扣起護照作保釋條件。他向法庭入稟申請更改保釋條件，要求法庭批
准他在未來半年內離港，以出席６個公務外訪行程，法庭拒絕更改保釋條件。
黃之鋒表示感到非常遺撼，認為此舉除了限制其公務行程，更是限制其行動自由。他認為，
即使面對監禁刑期是意料之內，但被剝奪出境自由是不必要的額外懲罰。（ｃｗ）（ｚｚ）
28/09/2018 15:49
【香港政情】黃之鋒向法庭申請取回護照被拒
《經濟通通訊社２８日專訊》香港眾志秘書長黃之鋒因涉及衝擊「公民廣場」案及「佔旺清
場案」，申請保釋後被法庭扣起護照作保釋條件。他向法庭入稟申請更改保釋條件，要求法庭批
准他在未來半年內離港，以出席６個公務外訪行程，法庭拒絕更改保釋條件。
黃之鋒表示感到非常遺撼，認為此舉除了限制其公務行程，更是限制其行動自由。他認為，
即使面對監禁刑期是意料之內，但被剝奪出境自由是不必要的額外懲罰。（ｃｗ）（ｚｚ）
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