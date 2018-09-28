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28/09/2018 09:06

【上海專電】浙江民企新光集團陷流動性危機，已向省政府求援

　　《經濟通通訊社記者林雯婕２８日上海專電》浙江大型民企新光集團發行的兩隻債券「１５
新光０１」、「１７新光控股ＣＰ００１」發生違約，兩隻債券規模合計３０億元（人民幣．下
同）。與此同時，信用評級機構大公國際將新光集團主體信用等級下調至Ｃ，並將
「１７ＣＰ００１」信用等級調整為Ｄ。消息指新光集團出現債務危機後，已緊急向浙江省、市
各級政府部門做了情況匯報，希望獲得政府的幫助。
　　新光集團新聞發言人徐軍對此予以確認，指公司確實在與政府有過溝通，不過目前政府尚未
回應。目前溝通還在繼續。
　　徐軍表示，發生此次違約，除企業自身在流動性管控方面存在欠缺外，主因首先是受金融形
勢、環境和政策變化的影響，民營企業融資遭遇普遍困難；其次，今年以來全國範圍債券違約事
件頻發，惡化了浙商群體的金融生態；再有，前不久突然發生的一些負面事件等意外因素，一定
程度影響了公司多項重大融資計劃的進展。今年以來，新光集團已如期兌付各項債務本息約９０
億元，導致短期兌付壓力陡增，流動性不足成為當前面臨的最大困境。
　　新光集團創建於１９９５年，集實業、商貿、產業互聯、金融投資等業務於一體，旗下有１
家上市公司新光圓成（深：００２１４７），總資產約８００億元，總負債３５７億元。

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