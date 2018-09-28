《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７９２，較上個交易日貶
１５０點子，連跌四個交易日，為８月１７日以來最低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１６點子，報６﹒８８７４，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８８９０。（ａｃ）
28/09/2018 09:39
【聚焦人幣】人幣中間價四連跌，即期開市升１６點報６﹒８８７４
《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７９２，較上個交易日貶
１５０點子，連跌四個交易日，為８月１７日以來最低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１６點子，報６﹒８８７４，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８８９０。（ａｃ）
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