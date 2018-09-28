【聚焦人幣】人幣中間價四連跌，即期開市升１６點報６﹒８８７４

《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７９２，較上個交易日貶

１５０點子，連跌四個交易日，為８月１７日以來最低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１６點子，報６﹒８８７４，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８８９０。（ａｃ）

