【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌４４點子，報６﹒８８１４

《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣在岸價（ＣＮＹ）今日收盤報６﹒８８１４，較上個交

易日４時３０分收盤價跌４４點子。市場指，油價近日上漲，令油盤購匯資金增加，一定程度上

影響人幣匯率，數據亦顯示未來人民幣大幅波動的預期不斷降低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現在６﹒８７徘徊。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７９２，較上個交易日貶１５０點子，連跌四個交易日，

為８月１７日以來最低。（ａｃ）

