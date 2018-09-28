《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣在岸價（ＣＮＹ）今日收盤報６﹒８８１４，較上個交
易日４時３０分收盤價跌４４點子。市場指，油價近日上漲，令油盤購匯資金增加，一定程度上
影響人幣匯率，數據亦顯示未來人民幣大幅波動的預期不斷降低。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現在６﹒８７徘徊。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７９２，較上個交易日貶１５０點子，連跌四個交易日，
為８月１７日以來最低。（ａｃ）
28/09/2018 16:48
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌４４點子，報６﹒８８１４
《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣在岸價（ＣＮＹ）今日收盤報６﹒８８１４，較上個交
易日４時３０分收盤價跌４４點子。市場指，油價近日上漲，令油盤購匯資金增加，一定程度上
影響人幣匯率，數據亦顯示未來人民幣大幅波動的預期不斷降低。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現在６﹒８７徘徊。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７９２，較上個交易日貶１５０點子，連跌四個交易日，
為８月１７日以來最低。（ａｃ）
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