《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行表示，考慮到季末財政支出推動銀行體系流動性總量
處於較高水平，可吸收央行逆回購到期、政府債券發行繳款等因素的影響，今日不開展逆回購操
作，連續第三日進行逆回購操作。
公開市場今日有４００億元人民幣１４天期逆回購到期，即今日淨回籠４００億元人民幣。
（ｋｌ）
28/09/2018 09:25
【人行收水】人行逆回購三連停，今日淨回籠４００億元
《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行表示，考慮到季末財政支出推動銀行體系流動性總量
處於較高水平，可吸收央行逆回購到期、政府債券發行繳款等因素的影響，今日不開展逆回購操
作，連續第三日進行逆回購操作。
公開市場今日有４００億元人民幣１４天期逆回購到期，即今日淨回籠４００億元人民幣。
（ｋｌ）
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