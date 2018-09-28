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28/09/2018 11:04

【走入大灣區】科大訊飛：香港在ＡＩ學科建設領先，提供技術搖籃

　　《經濟通通訊社記者吳祉駿２８日廣州專電》內地人工智能（ＡＩ）及語音技術公司科大訊
飛（深：００２２３０）華南公司副總裁吳駿華在廣州接受香港媒體訪問，被問及香港在大灣區
中的定位，他認為，香港的優勢在於人工智能學科建設遙遙領先，是其中一個提供技術的搖籃，
「公司一直希望利用大灣區的優勢，吸納香港的人才。」
　　他又指，現時美國和中國均是發展人工智能最快的國家，兩國只有合作才能推動這個領域的
發展，而非隔離。

＊ＡＩ翻譯造假系誤會，情感要素機器無法實現＊

　　科大訊飛早前陷入造假風波，吳駿華稱該事件是對方誤會了，對方已發文澄清，而科大訊飛
日前亦發公告作澄清及詳細解釋，強調公司沒有造假。
　　吳駿華指，機器的翻譯及同傳是兩個不同的概念，只是「人工智能」這個字被放大了，外人
容易混淆，「現時機器只能幫助人類快速理解語言大意，而翻譯最高自的境界涉及情感要素，日
常生活用途沒有問題，但我們的情感需要創造力，這是現階段機器無法實現的領域。」
　　９月２０日舉行的「世界ＡＩ大會」中，有現場翻譯爆料，指科大訊飛的翻譯不是由機器進
行，只是轉述人手翻譯的譯文。科大訊飛及後承認，大會上的訊飛翻譯並非機器ＡＩ所譯，但強
調公司是應主辦方要求提供語音辨識技術，將譯員的口述翻譯，轉化成文字在會場螢幕呈現，而
會議主辦方以及中國工程院亦認為科大訊飛沒有造假。

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