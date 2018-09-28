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28/09/2018 11:54

【愛恨脫歐之十算時代】英鎊遠低中位數或反高潮，樓市臨雙重逆風

　　《經濟通通訊社記者俞瑾２８日報道》２０１６年６月２４日，「脫歐派」以５１﹒９％比
４８﹒１％的細微之差，於英國「脫歐」公投爆冷勝出，引發全球股匯商品「黑色星期五」，一
夜之間彷彿金融海嘯重臨。
　　轉眼一年半過去，英鎊兌美元已較「脫歐」公投前累跌１３％，更一度跌穿１﹒２８；兌港
紙亦由公投前的約１１算跌至１０算，相當於留學、旅行、血拼變相打折。不過，英鎊近日「滑
鐵盧」式的表現，與「脫歐」談判陷入僵局有關，而去年１２月底，英鎊曾於短短一周勁升
３﹒５％，並觸及「脫歐」公投以來高點１﹒４，未來會否再現反高潮？

＊高盛：如不確定性消除將反彈５％＊

　　升學調查顯示，英國一直是港人的子女首選海外留學目的地。據政府統計處２０１１年數據
，於當時７５０００名正在香港以外地方就讀的人士中，有約２５﹒９％正在英國就讀；另據英
國文化協會統計，２０１７年首三季，共有８７９４名港人獲發英國Ｔｉｅｒ４（學生）簽證。
　　回顧歷史，英鎊兌港元最低曾於１９７６年１０月見７﹒６８，受累當年的罷工浪潮；９０
年代，英鎊兌港元一直維持在１２算水平；２００７年美國次按危機爆發，一度飆升至
１６﹒３６港元，此後在１１至１３區間升升跌跌，幾乎每隔一段時間都會「神奇」地回歸
１２﹒５港元的中位數水平。現時英鎊兌港元約１０﹒３，是低處未算低，還是大有潛力反彈？
　　高盛本月發表研究報告就指，儘管英國「脫歐」的不確定性目前仍對英鎊構成進一步下跌２
％至４％的壓力，但如果達成協議令不確定性消除，貿易加權英鎊料將反彈約５％。
　　野村認為，截至目前英國「脫歐」談判的模式顯示，仍有可能在１０月甚至１１月峰會的最
後一刻達成協議。該行分析師Ｊｏｒｄａｎ　Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ稱，「前路將坎坷不平，但是
如果尾部風險（Ｔａｉｌ　Ｒｉｓｋ）避免，那麼結果將是英鎊走強」，強調「最好是抓住這點
，而不是坐失良機。」

＊無協議脫歐將令利率走升而非下跌＊

　　摩根士丹利稍早亦稱，雖然政治局勢等不確定性依然存在，但只要「脫歐」塵埃落定，無論
是何種具體方式，對於英鎊而言都是非常利好，尤其是市場已經對英倫銀行加息預期逐步升溫。
　　英倫銀行２０１６年８月曾將利率下調至０﹒２５厘的紀錄低位，然而２０１７年１１月２
日、２０１８年８月３日兩度上調基準利率２５個基點。儘管英國央行行長卡尼強調貨幣政策需
要循序漸進，而不是馬力全開，但近日公布的英國８月消費物價指數錄按年上升２﹒７％的６個
月最大升幅，印證傳聞中卡尼所指，無協議「脫歐」將推高通脹率，亦可能令利率上升而非下跌

　　即使英鎊走低，影響也並非一面倒負面。德銀最新指，英國上市公司６５％收益來自海外，
英鎊貶值反而有利企業業績，更可讓他們在跟歐洲同業競爭時取得優勢。該行預計，「硬脫歐」
可能導致歐洲股市失去增長動力，而具防守性的英國股市將跑贏歐洲股市４％。

＊脫歐＋加息，房地產需求或現枯竭＊

　　那麼英國房價走勢又如何？據英國國家統計局公布，８月樓價同比上升３﹒１％，為近５年
來最小升幅；其中倫敦樓價同比下跌０﹒７％，錄２００９年９月來最大跌幅。
　　英國房地產公司Ｈｏｍｅｔｒａｃｋ數據顯示，倫敦８月平均樓價為４８﹒５３萬英鎊，僅
較２０１６年６月公投時的４７﹒６８萬英鎊微升不足２％。
　　對於未來走勢，按揭機構Ｏｃｔａｎｅ　Ｃａｐｉｔａｌ行政總裁Ｊｏｎａｔｈａｎ
Ｓａｍｕｅｌｓ警告，如果英國在無協議下「脫歐」，倫敦的樓價將受重擊。法國興業銀行則預
計，隨著英國明年退出歐盟，加上英倫銀行加息，房地產的需求勢必枯竭。國際會計師事務所安
永呼籲置業者應保持謹慎態度，因為利率很快就會攀升，屆時將令房屋供款更沉
重。
　　英倫銀行行長卡尼稍早更警告，無協議「脫歐」可能令英國房價下跌逾３５％，抵押貸款利
率則將上升。不過他指，壓力測試顯示銀行業可以承受最糟糕的情景。

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