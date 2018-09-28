【愛恨脫歐之十算時代】倫敦金融城勢危，歐洲中左派失色

《經濟通通訊社記者俞瑾２８日報道》回望２０１６年６月２３日公投結果揭盅後，英國富

時１００指數開市即暴瀉８﹒３％，日經指數和標普５００指數雙雙觸發熔斷機制；英鎊兌美

元一度急貶１１％，錄１９８５年以來最低水平，２７日周一續貶２％；恆指、滬指分別收跌

２﹒９％、１﹒３％；布倫特原油跌６﹒６％，倫敦銅跌近４％；避險貨幣日圓兌美元升至

２０１３年１１月來最強……

對比歷史數據，英鎊兌美元於６月２４日的單日跌幅創下７０年代實施浮動匯率制度以來最

大，幾乎是１９９２年９月１６日金融大鱷索羅斯成功狙擊英倫銀行時４﹒３％跌幅的兩倍，

「脫歐」震撼力可想而知。



＊關稅優勢難再，貿易投資前景趨弱＊



到底為何「脫歐」會牽一髮而動全身？簡而言之，根據歐盟法律，其政經核心原則為「四大

自由（即貨物、人員、勞務、資本自由流通）」，英國試圖通過脫歐來截斷人員（移民）的自由

流通，卻又想保留貨物、資本的流通便利，此顯然不被歐盟接受。

倘若英國與歐盟無法達成新的貿易協定，雙方即有可能對來自對方的貨物互徵關稅。據巴克

萊銀行最新研究測算，「硬脫歐」下，英國零售商自歐盟進口或面臨平均２７％稅率的關稅，僅

食品飲料關稅額就或達每年９３億英鎊，將推高當地超市價格。而約４４％出口貨物銷往歐盟的

英國出口商，競爭力恐因關稅大減。

此外，英國「脫歐」後，須重新談判其作為世貿成員及和其他國家貿易協議的條件，曠日持

久和不確定性，亦將拖累英國的貿易、投資表現。英國商會月初最新下調對英國今明兩年的增長

預期分別至１﹒１％和１﹒３％（前值為１﹒３％和１﹒４％），以反映前景趨弱。

不單如此，作為全球第五大經濟體的英國約佔全球ＧＤＰ的４％，倘若其經濟受創，勢將激

起連鎖反應。以香港為例，２０１７年對英國貿易總值逾９９０億港元，位列貿易夥伴第１３位

，約佔香港全部貿易額的１﹒２％。



＊或失「牌照通行權」，跨國銀行撤＊



另一更深層次的衝擊是，英國可能喪失歐盟金融服務業的「牌照通行權」

（ｐａｓｓｐｏｒｔｉｎｇ ｒｉｇｈｔｓ），一旦喪失，或意味著英國的跨國銀行及金融機構

無法再根據此通行權在歐盟各地經營，並促使其遷往歐盟其他地區，勢威脅倫敦金融城的地位。

瑞銀首席執行官Ｓｅｒｇｉｏ Ｅｒｍｏｔｔｉ稍早表示，已選擇法蘭克福作為英國「脫歐

」後的歐盟中心，「金融系統已經在假設英國無協議脫歐的情況下運作。」該行此前曾表示，英

國「脫歐」將給瑞銀帶來超過１億瑞郎（１﹒０３億美元）的成本，包括從倫敦金融城搬遷員工

的費用和法律費用。

以倫敦為基地的研究公司Ｚ╱Ｙｅｎ本月發布的全球金融中心指數就顯示，紐約取代倫敦成

為全球第一大金融中心，受益於英國「脫歐」談判不甚明朗，蘇黎世、法蘭克福、阿姆斯特丹、

維也納和米蘭的排名均有所上升。



＊右翼民粹漸興起，瑞典或接力變天＊



更值得人留意的是，英國「脫歐」公投結果從某種程度上證實了歐洲政治中左派的失色和右

翼民粹的興起。

繼２０１７年９月的德國聯邦議院選舉，反移民、反伊斯蘭的右翼政黨「德國新選擇黨」得

票率超預期，成為德國第三大黨；２０１８年３月意大利反建制政黨五星運動黨、北方聯盟聯合

執政後，又一個歐盟國家可能「變天」－－瑞典極右翼的反歐盟政黨「瑞典民主黨」在月初舉行

的瑞典國會大選取得１７﹒６％選票，躋身第三大黨，令中左翼陣營於議會３４９個議席中的席

位僅較中右翼陣營多１個。

如同英人對東歐移民不滿一樣，２０１５年爆發的歐洲難民危機令總人口僅千萬的瑞典，在

短時間內接受難民約１６﹒５萬，造成當地槍擊等暴力事件頻發。主張「大選後就歐盟成員國身

份舉行公投」的瑞典民主黨，會否帶來「Ｓｗｅｘｉｔ」，引人關注。

