【本港樓市】８月份私人住宅樓價指數首見按月下跌０﹒０８％

《經濟通通訊社２８日專訊》差餉物業估價署公布的最新８月住宅樓價數據顯示，截至今年

８月份私人住宅售價指數報３９３﹒９點，按月下跌約０﹒０８％，連升２８個月後首次出現下

跌。

中小型單位樓價指數報３９７點，按月微跌０﹒０２５％。而大型單位樓價指數報３３１﹒

１點，按月跌０﹒５７％。

以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７４１﹒９４萬元，九

龍區上車盤平均售價６３７﹒３５萬元，而新界區上車盤售價５７３﹒７３萬元。（ｋｙ）

