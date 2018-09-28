《經濟通通訊社２８日專訊》差餉物業估價署公布的最新８月住宅樓價數據顯示，截至今年
８月份私人住宅售價指數報３９３﹒９點，按月下跌約０﹒０８％，連升２８個月後首次出現下
跌。
中小型單位樓價指數報３９７點，按月微跌０﹒０２５％。而大型單位樓價指數報３３１﹒
１點，按月跌０﹒５７％。
以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７４１﹒９４萬元，九
龍區上車盤平均售價６３７﹒３５萬元，而新界區上車盤售價５７３﹒７３萬元。（ｋｙ）
28/09/2018 10:16
【本港樓市】８月份私人住宅樓價指數首見按月下跌０﹒０８％
《經濟通通訊社２８日專訊》差餉物業估價署公布的最新８月住宅樓價數據顯示，截至今年
８月份私人住宅售價指數報３９３﹒９點，按月下跌約０﹒０８％，連升２８個月後首次出現下
跌。
中小型單位樓價指數報３９７點，按月微跌０﹒０２５％。而大型單位樓價指數報３３１﹒
１點，按月跌０﹒５７％。
以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７４１﹒９４萬元，九
龍區上車盤平均售價６３７﹒３５萬元，而新界區上車盤售價５７３﹒７３萬元。（ｋｙ）
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