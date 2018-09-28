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28/09/2018 16:30

【本港樓市】沙田第一城兩房減價８１萬元，以５０８﹒８萬元沽出

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中原地產表示，本港銀行一如市場所料跟隨加息，促使業主擴
大議價空間，沙田第一城最新錄５０座低層Ａ室，建築面積３９５平方呎，實用面積２８４平方
呎，兩房間隔，開價約５９０萬元，議價後減價８１﹒２萬元，以５０８﹒８萬元獲承接，實用
平均呎價１７９１５元。
　　原業主於２０１０年以１７０萬元購入單位，持貨８年，是次沽出單位獲利３３８﹒８萬元
離場，單位升值約１９９％。（ｃｙ）

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