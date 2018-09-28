【本港經濟】本財政年度首五個月有６６０億港元赤字

《經濟通通訊社２８日專訊》政府今日（２８日）公布本財政年度首五個月（即截至今年８

月３１日）的財務狀況。

本財政年度首五個月的整體開支為２１０８億港元，收入為１４４８億港元，因此有６６０

億港元的赤字。

政府發言人表示，截至月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度

的後期收取。

財政儲備在今年８月３１日為１０３６９億港元。（ｃｙ）

