【嚟緊炒Ｄ乜】中國即食麵飲市場料回暖，康師傅食品股投資首選

《經濟通通訊社記者謝紹銘２日報道》投資環境陰晴不定，港股於上周三（２６日）更一舉

收復二萬八關，但隨著聯儲局今年第三度加息，美匯指數再度重拾上升動力，人民幣因而會受壓

。加上中美在解決貿易爭端方面仍僵持不下，中國經濟增長前景又不明朗，大市舜瞬間逆轉，再

試二萬七大關。

然而，為刺激經濟，國務院上周出台完善促進消費的文件，一眾內需股乘勢炒起。另一方面

，中國今年初開始掀起「消費降級」熱潮，即食麵銷售急增，帶動行業龍頭康師傅

（００３２２）今年上半年多賺近８７％，加上成本控制得宜令即食麵業務毛利率提升逾２個百

分點，前景樂觀。另外，康師傅亦繼續保持包裝茶市場龍頭，隨著上半年對大部分產品提價，料

可提振全年業績表現，可列為食品股首選。



＊去年業績始扭轉頹勢，中期盈利增幅跑贏統一＊



康師傅去年業績表現成功扭轉２０１４年至２０１６年連跌三年的頹勢，去年總收入增加

６﹒１％，至５８９﹒５４億元（人民幣．下同）；純利急增５６﹒６％，至１８﹒１９億元。

康師傅今年上半年業績亦繼續強勢，盈利增長大幅跑贏其主要競爭對手統一企業（００２２０）

，前者中期多賺８６﹒６％，至１３﹒０６億元；後者則多賺２５﹒４％，至７﹒１４億元。

康師傅上半整體收入３１０億元，按年增加８﹒５％，主要受惠於高端產品銷售比例增加，

以及產品平均售價上升。即食麵及飲品業務為康師傅兩大核心業務，分別佔上半年總收入

３５﹒９％及６１﹒８％，前者收入按年上升８﹒４％，至１１１﹒３億元，次季則按年增長８

﹒２％。



＊外賣平台韓品牌攻佔，中國即食麵銷售曾急插＊



雖然ＰＥＴ粒子、紙材等主要原材料價格仍處高位，但得益於集團持續優化產品組合及產品

升級調價等因素推動下，上半年即食麵毛利率按年增加２﹒３個百分點，至２９﹒８％，並推動

整體毛利率按年上升２﹒１３個百分點，至３１﹒２３％。康師傅近年一直保持中國即食麵行業

龍頭地位，惟隨著外賣平台的崛起，加上韓國品牌三養食品及農心攻佔中國市場，以及中國即食

麵沒有進行適當的升級與創新，在２０１３年至２０１６年期間，中國的即食麵年銷量已從

４６２﹒２億包跌至３８５﹒２億包，跌幅達１６﹒６６％。

康師傅即食麵收入於２０１３年達到頂峰，錄得收入２５０億元，但２０１４年台灣頂新黑

心油事件爆發後，導致台灣康師傅於去年初宣布解散，從而令「康師傅」品牌即食麵在中國銷量

急速下滑，由２０１３年的２５０億元，急降至２０１６年的２１５﹒６億元，降幅達

１３﹒７６％，而該三年間的銷量更大跌２５﹒２４％。



＊人幣貶值通脹預期升溫，帶動即食麵市場回暖＊



不過，中國即食麵市場於去年開始有復甦跡象，２０１７年整體銷售額反彈３﹒６％，至

８４１億元，銷量則微升１﹒１７％至３８９﹒７億包。根據尼爾森數據顯示，今年上半年中國

即食麵市場繼續回暖，銷量與銷售額分別按年增長５﹒９％及１０﹒１％，康師傅銷量市佔率

４３﹒７％，銷額市佔率４９﹒４％，繼續穩居市場第一位，亦同時大幅?離第二位的統一超過

２０個百分點。有分析指，由於今年初美元反彈，令人民幣開始貶值，中國通脹預期持續升溫，

加上中國經濟增長有放緩跡象，需求價格彈性大的商品迎來的負面衝擊較大。而即食麵屬於價格

彈性低的大眾商品，故需求並沒有因此減弱。

此外，康師傅作為即食麵龍頭，容易將成本上漲的壓力轉嫁給消費者，因此今年上半年毛利

率亦得到改善。另一方面，隨著近年國民健康意識加強，加上中產階級崛起，對高端且較為健康

的即食麵需求日漸提高，康師傅近年陸續推出以「少添加、濃郁、美味、健康、營養」為主打的

熬製高湯系列麵，包括胡椒、豚骨及金湯口味。另外，康師傅新產品非油炸煮麵「ＤＩＹ麵」則

以濃縮萃取的高湯包作主打，同樣廣受市場歡迎。隨著中國即食麵市場回暖，預期康師傅在高端

即食麵的市場份額可持續提升。



＊飲料市場同見回穩，康師傅繼續穩佔龍頭地位＊



康師傅飲品業務亦見回暖，上半年收入按年增加９﹒２％，至１９１﹒５億元，次季則按年

上升１３％。根據尼爾森數據顯示，上半年中國飲料銷量及銷售額分別同比增長３﹒４％及５％

，而康師傅即飲茶（包括奶茶）的銷量市佔率約４７﹒６％，繼續穩居市場首位。另外，康師傅

於今年上半年亦得益於產品升級提價，飲料業務毛利率按年提升２﹒１個百分點，至３２﹒１％

。

隨著康師傅於去年持續加碼茶飲料市場，並推出「果茶物語」系列，加上「冰紅茶」仍擁有

相當高的市佔率，令康師傅持續穩居市場龍頭地位。不過，維他奶（００３４５）近年積極搶攻

中國市場，「維他檸檬茶」系列更在中國掀起熱潮，令維他奶截至今年三月底止全年度的中國收

入急升３９％至３７億元，成功威脅到康師傅的市場地位。然而，康師傅亦持續豐富旗下飲品業

務，並推出多種新口味滿足消費者需求，兼實行多價格帶策略以滿足不同年齡層，特別是年輕的

消費族群。瑞信亦繼續看好康師傅飲料業務，指其表現勝預期，主要受惠於產品價格上升。該行

更指出，康師傅上調產品價格和處理閒置產能等政策得宜，低稅率繼續支持其盈利增長，目標價

由１７元上調至１８﹒２元，維持中性評級。中金認為康師傅下半年業績增幅穩定，維持買入評

級，目標價２０元。



＊星巴克具品牌號召力，望帶動康師傅咖啡收入＊



康師傅於２０１５年初與星巴克簽署合作協議，在中國生產及銷售星冰樂飲品。事實上，由

於星巴克在高端消費群中擁有品牌號召力，再配合康師傅廣闊的銷售渠道，加上星巴克持續加碼

中國即飲咖啡市場，星巴克早前亦指出，未來五年將繼續與康師傅合作，將星巴克即飲產品打入

中國４００多個主要城市，故康師傅來自咖啡產品的收入理應可持續增長。

技術走勢上，康師傅於今年七月初高見１９﹒５元後反覆回落，並形成一條明顯的下降軌，

於九月中低見１３﹒０４元後築底回升，並隨市突破十天線（１４﹒１５６元）及廿天線

（１３﹒８６元），惟該股估值不低，今年預測市盈率近３１倍，普遍高於其他食品股，低至廿

天線附近吸納風險較低，目標可上望１００天線（１６﹒３２２元）。



表列康師傅（００３２２）近年業績：



項目╲年期 ２０１８年中期 ２０１７年全年 ２０１６年全年 ２０１５年全年

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收益 ３１０﹒０億 ５８９﹒５億 ５５５﹒８億 ５７２﹒８億

（＋８﹒５％） （＋６﹒１％） （－３﹒０％） （－９﹒３％）



毛利 ９６﹒８億 １７３﹒４億 １７３﹒８億 ２９億美元

（＋１６﹒４％） （－０﹒２％） （－９﹒６％） （－７﹒０％）



毛利率 ３１﹒２％ ２９﹒４％ ３１﹒３％ ３１﹒９％



淨利 １３﹒０億 １８﹒２億 １１﹒６億 １６﹒２億

（＋８６﹒６％） （＋５６﹒６％） （－２８﹒０％） （－３４﹒７％）



股息 －－ ２﹒４９美仙 １﹒５８美仙 ２﹒２９美仙

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貨幣：人民幣



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） ９月份變幅 第３季變幅 今年以來變幅 預測市盈率╱息率

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中國旺旺（００１５１）＋２﹒８％ －３﹒２％ ＋３﹒３％ ２０﹒９倍╱２﹒４％

統一企業（００２２０）＋８﹒０％ －１７﹒２％ ＋３１﹒２％ ２９﹒４倍╱２﹒３％

康師傅（００３２２） ＋２﹒６％ －２１﹒０％ －４﹒２％ ３０﹒１倍╱１﹒９％

中國食品（００５０６）＋２﹒１％ －２﹒７％ －１２﹒５％ －－

康大食品（００８３４）－８﹒３％ －３０﹒４％ －４２﹒１％ －－

長壽花（０１００６） －８﹒８％ －１４﹒２％ －１１﹒５％ －－

蠟筆小新（０１２６２）＋３﹒５％ －１﹒７％ ＋２５﹒５％ －－

周黑鴨（０１４５８） －０﹒２％ －２６﹒１％ －４２﹒０％ １３﹒８倍╱２﹒２％

親親食品（０１５８３）＋３﹒５％ －０﹒４％ ＋１２﹒９％ －－

達利食品（０３７９９）＋０﹒３％ －５﹒６％ －１８﹒６％ １７﹒７倍╱３﹒７％

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股指

恆生指數 －０﹒４％ －４﹒０％ －７﹒１％ －－

國企指數 －１﹒３％ －０﹒５％ －５﹒９％ －－

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註：資料截至９月２８日收市

