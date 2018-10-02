【脫歐之後】傳英國就愛爾蘭邊境問題妥協以達成脫歐協議

《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，英國正準備向歐盟提出讓步以達成脫歐協議，但投

資者稱保守黨本周會議存在嚴重分歧，可能拖累英鎊下跌。

據悉，英國政府或在英國與北愛爾蘭的海關檢查方面作出讓步，不再反對向來往英國大陸與

北愛爾蘭之間的貨物進行重新檢查。作為交換，歐盟需允許包括北愛爾蘭在內整個英國留在歐盟

的關稅機制內。（ｍｎ）

