《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，英國正準備向歐盟提出讓步以達成脫歐協議，但投
資者稱保守黨本周會議存在嚴重分歧，可能拖累英鎊下跌。
據悉，英國政府或在英國與北愛爾蘭的海關檢查方面作出讓步，不再反對向來往英國大陸與
北愛爾蘭之間的貨物進行重新檢查。作為交換，歐盟需允許包括北愛爾蘭在內整個英國留在歐盟
的關稅機制內。（ｍｎ）
02/10/2018 08:50
【脫歐之後】傳英國就愛爾蘭邊境問題妥協以達成脫歐協議
《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，英國正準備向歐盟提出讓步以達成脫歐協議，但投
資者稱保守黨本周會議存在嚴重分歧，可能拖累英鎊下跌。
據悉，英國政府或在英國與北愛爾蘭的海關檢查方面作出讓步，不再反對向來往英國大陸與
北愛爾蘭之間的貨物進行重新檢查。作為交換，歐盟需允許包括北愛爾蘭在內整個英國留在歐盟
的關稅機制內。（ｍｎ）
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