《經濟通通訊社２日專訊》美國國防部長馬蒂斯的訪華行程已被取消，目前中美兩國正陷入
一場不斷升級的貿易戰中。
美國官員稱，美國國防部官方從未宣布過馬蒂斯的訪華行程，但此前一直在為他出席本月在
北京舉行的美中外交安全對話的可能性做準備。
美方指，中方稱無法安排中國國防部長魏鳳和出席原定的會晤，令美國國防部亦打消派馬蒂
斯出席此次對話的念頭。（ｍｎ）
02/10/2018 10:50
【貿易開戰】美國國防部長馬蒂斯取消訪華行程
《經濟通通訊社２日專訊》美國國防部長馬蒂斯的訪華行程已被取消，目前中美兩國正陷入
一場不斷升級的貿易戰中。
美國官員稱，美國國防部官方從未宣布過馬蒂斯的訪華行程，但此前一直在為他出席本月在
北京舉行的美中外交安全對話的可能性做準備。
美方指，中方稱無法安排中國國防部長魏鳳和出席原定的會晤，令美國國防部亦打消派馬蒂
斯出席此次對話的念頭。（ｍｎ）
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