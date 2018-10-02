【貿易開戰】美國國防部長馬蒂斯取消訪華行程

《經濟通通訊社２日專訊》美國國防部長馬蒂斯的訪華行程已被取消，目前中美兩國正陷入

一場不斷升級的貿易戰中。

美國官員稱，美國國防部官方從未宣布過馬蒂斯的訪華行程，但此前一直在為他出席本月在

北京舉行的美中外交安全對話的可能性做準備。

美方指，中方稱無法安排中國國防部長魏鳳和出席原定的會晤，令美國國防部亦打消派馬蒂

斯出席此次對話的念頭。（ｍｎ）

