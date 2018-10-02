《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，英國前外相約翰遜向保守黨高級黨員表示，若他能
取代文翠珊成為首相，他將推遲英國脫歐６個月。
據悉，約翰遜希望利用該數個月重新進行陷入停滯的脫歐談判，但此舉將惹嬲易歐派選民。
（ｍｎ）
02/10/2018 13:50
【脫歐之後】英國前外相約翰遜傳建議任首相後推遲脫歐半年
《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，英國前外相約翰遜向保守黨高級黨員表示，若他能
取代文翠珊成為首相，他將推遲英國脫歐６個月。
據悉，約翰遜希望利用該數個月重新進行陷入停滯的脫歐談判，但此舉將惹嬲易歐派選民。
（ｍｎ）
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