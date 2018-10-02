《經濟通通訊社２日專訊》美國商務部長羅斯預期，受惠於與墨西哥及加拿大簽訂的新貿易
協議，將有數以萬計的工作職位回流美國汽車行業，特別是零件供應企業。但汽車業高管私下表
示，認為將部分零件生產轉移至美國並不會帶來職位大幅增加，更會因成本可能上升而損害銷售
。
羅斯表示，這份美國－墨西哥－加拿大協定（ＵＳＭＣＡ）將令美國汽車零件行業失去的２
５萬個職位回歸美國，因新議將要求供應商將部分生產轉到美國及加拿大，以滿足本地地區生產
比重由６２﹒５％提高至７５％的要求。（ｍｎ）
02/10/2018 14:15
【北美協定】美商務部長：美墨加貿易協議將令汽車業職位大幅回流
《經濟通通訊社２日專訊》美國商務部長羅斯預期，受惠於與墨西哥及加拿大簽訂的新貿易
協議，將有數以萬計的工作職位回流美國汽車行業，特別是零件供應企業。但汽車業高管私下表
示，認為將部分零件生產轉移至美國並不會帶來職位大幅增加，更會因成本可能上升而損害銷售
。
羅斯表示，這份美國－墨西哥－加拿大協定（ＵＳＭＣＡ）將令美國汽車零件行業失去的２
５萬個職位回歸美國，因新議將要求供應商將部分生產轉到美國及加拿大，以滿足本地地區生產
比重由６２﹒５％提高至７５％的要求。（ｍｎ）
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