【新興市風暴】印尼盾創２０年新低，兌美元跌穿１５０００關口

《經濟通通訊社２日專訊》印尼盾現跌０﹒５％，報１５０５３﹒８印尼盾兌一交元，２０

年來首次見１５０００水平，受累於新興市場經濟動盪及油價上升所致。

印尼盾今年內已下跌一成，因美國加息刺激美元上漲以及印尼經常帳戶赤字令經濟受土耳其

及阿根廷的金融動盪所拖累，同時原油價格急增，亦為印尼這個石油進口國帶來壓力。（ｍｎ）

