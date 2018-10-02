《經濟通通訊社２日專訊》印尼盾現跌０﹒５％，報１５０５３﹒８印尼盾兌一交元，２０
年來首次見１５０００水平，受累於新興市場經濟動盪及油價上升所致。
印尼盾今年內已下跌一成，因美國加息刺激美元上漲以及印尼經常帳戶赤字令經濟受土耳其
及阿根廷的金融動盪所拖累，同時原油價格急增，亦為印尼這個石油進口國帶來壓力。（ｍｎ）
02/10/2018 14:51
【新興市風暴】印尼盾創２０年新低，兌美元跌穿１５０００關口
《經濟通通訊社２日專訊》印尼盾現跌０﹒５％，報１５０５３﹒８印尼盾兌一交元，２０
年來首次見１５０００水平，受累於新興市場經濟動盪及油價上升所致。
印尼盾今年內已下跌一成，因美國加息刺激美元上漲以及印尼經常帳戶赤字令經濟受土耳其
及阿根廷的金融動盪所拖累，同時原油價格急增，亦為印尼這個石油進口國帶來壓力。（ｍｎ）
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