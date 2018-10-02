【本港樓市】中原：十大屋苑國慶３天長假僅錄５宗成交

《經濟通通訊社２日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５宗成交，較上星期錄３宗回升２

宗或６６﹒７％，本星期成交全數來自沙田第一城及嘉湖山莊，其餘８大屋苑均未錄得成交，十

一國慶三天假期內共錄５宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰

加劇，美國確定進入加息周期，本港銀行亦開始跟隨加息步伐，市場暫未有好消息刺激，令投資

客卻步，現時市場由剛性需求支持，成交集中於中小型物業，若業主態度軟化，願提供較大議價

空間，亦有用家把握機會承接。



＊第四季樓市難脫「一手旺、二手靜」景況＊



據美聯物業分行統計，十一國慶長周末的３天，十大藍籌屋苑合共錄得約３宗買賣成交，而

單以周六及周日計，亦共錄得約３宗買賣成交，較上周末的２宗升約５０％或增加１宗，８個屋

苑「捧蛋」，已是連續１３個周末錄得單位數。至於按１５大屋苑統計，本周末則錄得約４宗買

賣成交，較上周末的３宗上升３３﹒３％或１宗，以長假３日計算亦同樣僅錄得約４宗成交。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，香港跟隨美國加息，加幅雖然低於預期，但是為樓市

加添觀望氣氛。部分業主明顯因為成交低迷而軟化，議價空間增至接近５％，但距離準買家的心

理價位仍遠，買賣雙方爭持的同時，黃金周長假更有全新盤開賣，反應熱烈，亦令市場憧憬發展

商持續以進取開價，或提供更多按揭優惠，紛紛將注意力放到新盤之上。利淡因素夾擊，二手交

投難有突破，１０月成交料徘徊於２２００宗水平，一手交投則有望升至逾２５００宗，第四季

樓市難脫「一手旺、二手靜」景況。（ｃｌ）

