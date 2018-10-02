【本港樓市】美聯：５０大甲廈上月錄１０宗成交，創近２年半新低

《經濟通通訊社２日專訊》綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，９月份５０大

指標甲廈只錄得１０宗買賣成交，創超過２年半以來的新低紀錄，而多達４２座甲廈未錄買賣，

也是近２年半新低。美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，傳統而言，年底是商廈交投

的旺季，但近月受中美貿易戰、股市波動及加息等因素影響，投資者表現審慎。此外，多個商廈

新盤項目近期部署推售搶客，令商廈市場焦點由二手轉移至一手，令指標甲廈交投處於低位。



＊４２座指標甲廈零買賣＊



翁鴻祥預計，由於後市氣氛不明朗，商廈成交量將維持低位，至於造價或會表現參差，因為

一方面部分用家為希望購得心頭好，或會以高價承接寫字樓單位；但另一方面，個別看淡後市的

投資者，則會願意以低市價沽售物業，因此預料甲廈市場會出現高低價成交的情況。

美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，５０大指標甲廈上月錄得１０宗買賣，乃自

２０１６年２月份（９宗）以來，即近２年半以來新低，較今年８月份修訂後的１８宗急挫

４４％。此外，多達４２座甲廈未錄買賣，情況也是自２０１６年３月以後最高，上月未錄成交

的大廈，包括金鐘力寶中心、美國銀行中心及中環環球大廈等指標甲廈。



＊成交面積創紀錄新低＊



此外，９月份指標甲廈成交面積合共僅１﹒７４萬平方呎，屬本行有紀錄以來的歷史新低，

反映上月的買賣以細單位為主導，大手交投近乎絕跡。上月較為矚目的買賣，已經要數中環中心

及中環皇后大道中九號的易手個案。九龍方面，尖沙咀只錄得１宗成交，屬近月罕見低位，涉及

康宏廣場１個單位。（ｃｌ）

