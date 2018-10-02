《經濟通通訊社２日專訊》高鐵香港段迎來開通後首個十一黃金周。入境處數據顯示，昨天
（１日）經西九龍站出入境的旅客約有７﹒８萬人次，仍未達至預期每日平均８萬人次的客量。
港鐵（０００６６）主席馬時亨今早稱，通車初期數據未能作準，認為現時巿民只是未了解高鐵
的便利，相信日後配合宣傳推廣，客運量將會大增，屆時可能有人會認為西九龍站太細。
港鐵早前公布國慶假期班次會加開至每日１２７對，但與內地鐵總商討後，修訂為最少８３
對。馬時亨昨日解釋，減少班次是彈性安排。（ｃｌ）
02/10/2018 12:09
【高鐵通車】黃金周首天僅接待７﹒８萬旅客，未達目標客量
《經濟通通訊社２日專訊》高鐵香港段迎來開通後首個十一黃金周。入境處數據顯示，昨天
（１日）經西九龍站出入境的旅客約有７﹒８萬人次，仍未達至預期每日平均８萬人次的客量。
港鐵（０００６６）主席馬時亨今早稱，通車初期數據未能作準，認為現時巿民只是未了解高鐵
的便利，相信日後配合宣傳推廣，客運量將會大增，屆時可能有人會認為西九龍站太細。
港鐵早前公布國慶假期班次會加開至每日１２７對，但與內地鐵總商討後，修訂為最少８３
對。馬時亨昨日解釋，減少班次是彈性安排。（ｃｌ）
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