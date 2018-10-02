【本港樓市】九建（３４）油塘海傲灣最快今日公布樓書及周內開價

《經濟通通訊社２日專訊》九龍建業（０００３４）市務及銷售部總經理楊聰永表示，旗下

油塘「海傲灣」項目最快今日內上載樓書並於本周內開價，預計示範單位於本周末開放予公眾參

觀。楊聰永稱，項目定價將會參考啟德區新盤，首批會以吸引價錢推出。

楊聰永透露，項目涉及６９伙開放式單位、４８５伙 一房單位及９２伙兩房單位，合共

６４６伙。由於項目臨海，將會送出遊艇海上派對體驗優惠予特定買家。

對於近日銀行相繼宣布加息，楊聰永指，加息幅度較預期低，反映大型銀行資金池不緊張，

為明朗化因素。（ｋｙ）

