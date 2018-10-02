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即市新聞

02/10/2018 15:01

【本港樓市】九建（３４）油塘海傲灣最快今日公布樓書及周內開價

　　《經濟通通訊社２日專訊》九龍建業（０００３４）市務及銷售部總經理楊聰永表示，旗下
油塘「海傲灣」項目最快今日內上載樓書並於本周內開價，預計示範單位於本周末開放予公眾參
觀。楊聰永稱，項目定價將會參考啟德區新盤，首批會以吸引價錢推出。
　　楊聰永透露，項目涉及６９伙開放式單位、４８５伙　一房單位及９２伙兩房單位，合共
６４６伙。由於項目臨海，將會送出遊艇海上派對體驗優惠予特定買家。
　　對於近日銀行相繼宣布加息，楊聰永指，加息幅度較預期低，反映大型銀行資金池不緊張，
為明朗化因素。（ｋｙ）

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